Herzberg

Der Neuruppiner Pflegedienst „Mensch & Mehr“ will in Herzberg ein Verwaltungsgebäude bauen und eine WG für zwölf demenzkranke Senioren einrichten. Dazu sollen im Gewerbegebiet ein Bürogebäude und ein Wohnhaus errichtet werden, kündigte Geschäftsführer Philipp Isert an.

Geplant sei, ein etwa 3500 Quadratmeter g...