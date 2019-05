Lindow

In der Nacht zum Mittwoch haben Polizisten in Lindow drei Einbrecher gefasst. Die Männer im Alter von 16, 18 und 22 Jahren hatten sich an einem Geschäft in der Rheinsberger Straße zu schaffen gemacht. In den Laden gelangten die Drei jedoch nicht.

Vorläufige Festnahme in Tatortnähe

Beamte entdeckten die Männer in der Nähe des Tatortes und nahmen sie vorläufig fest. Die beiden jüngeren Männer sind bereits polizeibekannt, hieß es am Mittwoch. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline