Programm der Sommermusiken steht: Zehn Konzerte locken nach Lindow

Das Programm steht: Die 42. Lindower Sommermusiken bieten wieder einmal eine bunte Mischung musikalischer Leckerbissen der verschiedensten Art. Alte Bekannte kommen genauso zum Zuge wie neue Ensembles, die in der evangelischen Stadtkirche noch nicht zu hören waren. Zehn Konzerte locken – keines ist wie das andere.

Am 27. Juni geht es los mit dem Preußischen Kammerorchester unter der Leitung von Aiko Ogata sowie Joachim Karl Schäfer am Kornett. Was das ist? Eine Trompetenart. Versprochen wird ein Konzert für Kornett und Salonorchester mit berühmten Opernmelodien und Gassenhauern – unter dem verführerischen Motto „Eine Nacht in Venedig – Unerhörte Romantik“. Kantorin Karin Baum, die Jahr für Jahr aus vielen Anfragen das Programm der Sommermusiken zusammenstrickt, freut sich schon sehr darauf: „Dieses Orchester haben wir zum ersten Mal bei uns. Das ist schon eine große Sache.“

Flötistin einer früheren Rheinsberger Hofkapelle mit am Start

„Wahre Poesie oder bloße Virtuosität?“ Diese Frage wird am 4. Juli im Raum stehen. Blockflötistin Luise Catenhusen, die 2013 im Ensemble „I Zefirelli“ Teil der Rheinsberger Hofkapelle war, und Danile Kurz an der Laute werden alles über die Kunst des Verzierens in Renaissance und Barock verraten, was ihre Instrumente hergeben.

Susanne Ehrhardt wird auch wieder bei den Lindower Sommermusiken spielen. Quelle: Regine Buddeke

„ Con spirito“ – also mit Seele, Feuer und Temperament – heißt es am 11. Juli: Susanne Ehrhardt, mittlerweile feste Sommermusiken-Größe in Lindow, wird wie in jedem Jahr Virtuoses aus Barock und Romantik aus Blockflöte und Klarinette zaubern. Den Orgelpart dazu übernimmt Martin Stephan.

Auch die Octavians sind in der Drei-Seen-Stadt bereits bekannt. „Und überaus beliebt“, weiß Karin Baum. Am 18. Juli versprechen die sympathischen Jungs – oder Herren – aus Jena wahre „Lichtblicke“ – quer durch allen Stimmlagen, vom Bass bis zum Countertenor, garantieren sie ein gewaltiges Klangbild aus innig verschmolzenen Stimmen. In feinsinnig und raffinierten Arrangements decken sie das komplette Spektrum von ganz hoch nach ganz tief bestens ab. Dazu agieren sie recht locker auf der Bühne – ein Hochgenuss für alle Erst- und Wiederholungstäter.

Chef der Rheinsberger Musikakademie tritt erstmals auf

Rezitationen zu Gitarre und Cello gibt es am 25. Juli, wenn Christine Uhde, Beate Masopust und Benno Kaltenhäuser auftreten. „An einem Sommertag“ heißt das Programm mit Poesie von Heine und Hesse, Storm, Rilke und Fontane – musikalisch getragen von Mendelssohn Bartholdy, Dvorak, Schostakowitsch, Bartok, Faure und Granadas.

Der August beginnt barock – mit einem Novum. Der Chef der Rheinsberger Musikakademie, Felix Görg, wird hier seine Liebe zu historischer Aufführungspraxis und sein Können an Violone und Viola da Gamba unter Beweis stellen. Mit dabei sein Bruder Moritz an der Barocktrompete und dessen Frau Franziska an der Viola da Gamba – dazu Michael Riedel an der Orgel. Gespielt wird an diesem Abend Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts.

Volksweisen aus aller Herren Länder

Am 8. August wird „Der Atem der Welt“ verströmt – in Form von Volksweisen aus aller Herren Länder, neben Musik von Bach und Praetorius. Für den exotischen Touch sorgt Helmut Hauskellers Panflöte, dazu spielt Stanislav Surin die Orgel.

Stimmgewaltig wird es dagegen am 15. August: Sopranistin Uta Mayer und Altistin Karen Reifenstein – beide zum ersten Mal in Lindow dabei – singen begleitet von Martin Rathmann an der Orgel geistliche und weltliche Duette, Arien und Lieder von Max Reger, Felix Mendelssohn Bartholdy, Gabriel Faure.

„Tricordanza und Orgel“ heißt das Konzert am 22. August, bei dem sich Violine und Cello ein Stelldichein mit Gitarre und Orgel geben – ein ungewöhnliches Klangerlebnis von Barock bis Tango, das Friederike Templin, Susanne Busching, Michael Kornmacher und Andreas Kaiser hier zelebrieren.

Organist Matthias Eisenberg Quelle: Veranstalter

Endlich! Matthias Eisenberg, der von Beginn an bei den Sommermusiken dabei war, ist nach dreijähriger Durststrecke wieder in Lindow zu hören. „Ich habe mir ein reines Orgelkonzert gewünscht“, freut sich Karin Baum. Eisenbergs Konzert wird der krönende Abschluss der Lindower Musiksaison sein – alle die ihn kennen und das sind in der Region nicht wenige, hoffen natürlich auf viel Bach und das, was der begnadete Improvisator daraus macht. Man darf gespannt sein auf diesen Sommer.

Das Programm der Lindower Sommermusiken 27. Juni: „Eine Nacht in Venedig - Unerhörte Romantik“ mit Werken von Verdi, Bellini u.a. 4. Juli: Die Kunst des Verzierens in Renaissance und Barock – mit Werken von Dowland, Frescobaldi, Corelli 11. Juli: „ Con spirito“ - Virtuoses aus Barock und Romantik – mit Werken von Bach, Bartholdy, Paganini u.a. 18. Juli: Vokalensemble „Octavians“ mit Musik von Gastoldi, Schubert bis Simon & Garfunkel und John Lennon 25. Juli: „An einem Sommertag“ - Musik und Poesie 1. August: Barocktrompete & Basso Continuo – mit Werken von Bach, Purcell u.a. 8. August: Der Atem der Welt – Konzert für Panflöte und Orgel 15. August: „Denn in seiner Hand ist, was die Erde bringt“ – Geistliche und weltliche Duette, Arien und Lieder mit Sopran, Alt und Orgel 22. August: Tricordanza und Orgel – Kammermusik mit Violine, Cello, Gitarre und Orgel von Telemann bis Tango 29. August: Orgelkonzert mit Matthias Eisenberg Die Konzerte (immer samstags) beginnen um 20 Uhr, außer am 27. Juli um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

