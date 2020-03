Schönberg

Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Schönberg und der B 167 ist am Freitagnachmittag ein 22-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er war um 15.15 Uhr mit seinem VW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Der junge Fahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Landstraße fast vier Stunden gesperrt

Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Landstraße war für fast vier Stunden voll gesperrt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Angehörigen des 22-Jährigen wurden seelsorgerisch betreut.

Von MAZonline