Rüthnick

Zwischen den Orten Rüthnick und Beet hat es erneut einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Zwei Autos sind dort am Freitag frontal zusammengestoßen. Drei Menschen wurde schwer verletzt. Die Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls zum großen Teil zerstört.

Der Unfall hatte sich am späten Freitagvormittag ereignet. Der Notruf ging gegen Mittag bei der Polizei ein. Offenbar war in Höhe des Abzweigs nach Ludwigsaue ein Autofahrer nach links von seiner Fahrbahn abgekommen, in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Alle drei Insassen der beiden Pkw wurden dabei schwer verletzt. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Landstraße war etwa anderthalb Stunde ganz gesperrt. Später konnte zumindest eine Fahrspur wieder freigegeben werden.

Die beiden Autos wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt. Quelle: Alexander Bergenroth

Eine Person wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass die mit dem Hubschrauber in ein Klinikum nach Berlin gebracht werden musste. Die anderen beiden kamen mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser in der Nähe, so die Polizei.

Zur Ursache des Unfalls konnte Polizeisprecherin Dörte Röhrs zunächst noch nichts sagen.

Erst am Sonntag war es auf derselben Straße zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Dabei hatte ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der war von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war schließlich an einem Baum gelandet. Die fünf Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, drei Erwachsene und zwei Kinder. Der Unfallort lag nur etwa einen Kilometer vom jetzigen entfernt.

Die Straße zwischen Rüthnick und Beetz gilt seit Langem als Unfallschwerpunkt. Schilder warnen vor dem dort sehr häufigen Wild.

Von Reyk Grunow