Stadtverordnete votieren für weiteren Stolperstein in Lindow

Lindow

Alfred Frankfurter, Pauline Frankfurter, Max Kreide: Drei Stolpersteine gibt es bereits in Lindow. Nun soll ein vierter dazukommen: in der Straße des Friedens 51, im Eckhaus am Markt, gegenüber der Bäckerei Rabeneck. Hier hatte Emil Kreide, Sohn des Hutmachers Max Kreide, sein Hutmachergeschäft. Den Antrag, einen Stolperstein für Emil Kreide zu verlegen, hat Horst Borgmann, Vorsitzender des Stiftskapitels Lindow, in die Stadtverordnetenversammlung gebracht.

„Die Idee des Stolpersteins für Emil Kreide ist bereits vor einigen Jahren aufgekommen“, so Borgmann. Aber damals habe es zu wenig Informationen gegeben, wann und wo er geboren und gestorben sei. Für Horst Borgmann Grund genug, zu recherchieren. „Ich war im Brandenburgischen Landeshauptarchiv und habe einiges herausgefunden“, erzählt er.

Der vierte Stolperstein in Lindow

Emil Kreide ist am 1. August 1881 geboren, vermutlich in Kalisz (Kalisch) im damaligen Königreich Polen. Später habe Emil Kreide in Lindow gelebt und dort ein Hutmachergeschäft in der Straße des Friedens 51 – die damals noch Breite Straße hieß – betrieben. Als die Nazis an die Macht kamen, ist Emil Kreide nach Radinkendorf bei Beeskow deportiert worden, hat Borgmann ermittelt und ist auch gleich zum Ort des Geschehens gefahren – am Karsamstag war das.

Radinkendorf ist eine kleine abgelegene Siedlung an der Spree, idyllisch am Wald gelegen, hat Borgmann gesehen und auch gleich mit den Einheimischen geredet. „Viele Einwohner können sich noch gut an das jüdische ,Altersheim’ erinnern“, sagt er über das Gebäude, das in Teilen immer noch steht. „Es war kein typisches Konzentrationslager“, hat er erfahren. Die jüdischen Bewohner haben Pflanzenanbau und Viehzucht betrieben – wohl um sich für eine Umsiedlung nach Palästina vorzubereiten, mutmaßt Horst Borgmann.

Emil Kreide starb 1942

Und auch als die Nazis die jüdische Bevölkerung reihenweise in den Konzentrations- und Vernichtungslagern in die Gaskammern schickten, lief das Leben in Radinkendorf weiter wie bisher. Die Dorfstraße ist von den Häftlingen gemeinsam mit den Dorfbewohnern gepflastert worden. Auch wenn vermutlich mehr als hundert Häftlinge in Radinkendorf gelebt haben, scheinen die Haftbedingungen einigermaßen erträglich gewesen zu sein. Soweit möglich waren die Häftlinge in die Dorfgemeinschaft integriert gewesen, beschreibt Borgmann.

„Eine Einheimische habe ihm erzählt, dass man ihnen schon gesagt hatte, „sich nicht zu oft mit den Jüdischen einzulassen – sonst würde man auch abgeholt“, berichtet Horst Borgmann. Also muss es wohl auch in Radinkendorf Deportationen in andere Lager gegeben haben, folgert er. Insofern ist auch nicht gesichert, dass der Tod Emil Kreides, der laut der Akten des Landeshauptarchivs am 12. März 1942 in Radinkendorf verstorben ist, tatsächlich so geschah. „Vielleicht wurde er ja auch abtransportiert. Die Nazis haben ja viel vertuscht.“

Mehrheitlich für Stolperstein gestimmt – keine Gegenstimmen

Gleichwohl: „Nun haben wir ja einiges an Material und dem Stolperstein steht nichts mehr im Wege“, so Borgmann vor der Beschlussfassung der Stadtverordneten. Er wünscht sich, dass jeder der Abgeordneten einen Obolus beiträgt, um die Kosten von 120 Euro für einen Stolperstein aufzubringen. Und: „Es wäre schön, wenn sich Lindower Schulklassen um die Pflege der Stolpersteine kümmern könnten. Das ist ja praktische Heimatkunde“, wirbt er für die Idee.

Einige Stadtverordneten waren am Donnerstagabend in der Sitzung nicht ganz überzeugt von der Begründung des Vorschlags und etwas unschlüssig: Constanze Wedemeyer (CDU) etwa vermisste, von wann bis wann Emil Kreide in Lindow gelebt hat. „Ich traue Herrn Borgmann Genauigkeit in seiner Recherche zu“, merkte Amtsdirektor Danilo Lieske an. Schlussendlich votierten die Stadtverordneten für die Errichtung des Stolpersteins und Kostenübernahme. Geplant ist die Verlegung im Februar 2022.

Von Regine Buddeke