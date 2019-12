Streit der Segelvereine noch nicht vom Tisch

Lindow

Beim Hahnenkampf steckt man zwei Hähne in dieselbe Arena. Im Fall der gnadenlos zerstrittenen Lindower Segelvereine haben die Stadtverordneten beschlossen, dass sich beide Streithähne auf dem Gelände miteinander arrangieren müssen – sowohl der alteingesessene Segelclub Lindow (SCL) als auch der noch junge Verein Lindower Regattasegler (LRS) sollen je eine Hälfte des Areals von der Stadt pachten.

Anders als bislang sollen jedoch die Regattasegler die große Halle nutzen dürfen. Für SCL-Chef Rudi Mixdorf ist das sowohl überraschend als auch ein großes Problem. Für ihn ist das die schlechteste aller Lösungen des seit Jahren schwelenden Problems.

„Wie sollen wir denn unsere ganzen Boote in der kleinen Halle lagern?“, moniert er. Ihn befremde es, dass bei der neuen Lösung keiner auch nur darauf geschaut habe, wie viele Vereinsmitglieder und wie viele Boote jeder Verein habe. „Da fehlt doch die Bedarfsplanung.“ Ohne die große Halle wisse sein Verein nicht, wie er überleben solle.

Pachtdauer von erst einmal fünf Jahren

Zumal es bei der angekündigten Pachtdauer von erst einmal fünf Jahren auch keine Fördergelder für Investitionen auf dem Gelände gebe. Lindows Bürgermeister Udo Rönnefahrt sagt dazu befragt: „Wenn ein Verein auf dem Areal bauen will, kann man über die Dauer des Pachtvertrags reden.“

Bisher hatte der LRS die kleine Halle vom SCL für seine Boote gemietet. Der SCL hat im Jahr 2017 bekundet, die Regattasegler bei einer dauerhaften Nutzung des Geländes und der Steganlagen am Forsthaus zu unterstützen – einem Areal, das einem Mitglied beider Vereine gehört. Die LRS wollten dort ein eigenes Vereinsgebäude und Lagermöglichkeiten bauen.

Lindower Regatta Segler (LRS) bei der Deutschen Meisterschaft in Schwerin Quelle: Jeannette Geithner Fotografie

Eine Ortsbegehung von Kreis und Behörden im August ergab, dass eine Bebauung möglich wäre, die Änderung des B-Planes jedoch teuer. Eine abgespeckte Version der Baupläne des LRS – sprich Schuppen und Hafenmeisterwohnung – sei jedoch unkomplizierter zu erwirken.

„Der Amtsdirektor hat das bestätigt – ich dachte, das ist der Durchbruch“, sagt Mixdorf. „Der Plan war: Der SCL hätte den Regattaseglern bis zum Ende der Bauarbeiten weiterhin die kleine Halle auf dem SCL-Gelände vermietet. Das Thema ging so in den Hauptausschusses im August.“

Keine Pläne mehr am Forsthaus – aber Anspruch auf die große Halle

Im September, in der zweiten Hauptausschuss-Sitzung, sei jedoch seitens der LRS keine Rede mehr von dem Bauprojekt am Forsthausgelände mehr gewesen. „Da platzte die Bombe: Keine Pläne mehr am Forsthaus – aber Anspruch auf die große Halle.“ Auf Nachfragen an die LRS habe Mixdorf keine Antworten bekommen.

Tony Groche, Chef der LRS, erklärt es anders: „Wir haben 2000 Euro in einen Gutachter investiert, der uns schriftlich gab, dass unsere Baupläne am Forsthaus nicht ohne Baurecht zu realisieren sind. Das zu erlangen, kostet 40.000 bis 50.000 Euro. Die Stadt aber hat klargemacht, dass sie die Baurecht-Kosten nicht übernimmt. Es gebe ja ein Gelände für Lindows Segler. Und wir können so eine Summe auch nicht stemmen.“ Daher habe man von Baumaßnahmen am Forsthaus-Gelände Abstand genommen.

Der neue SCL-Chef Rudi Mixdorf (l.) und Trainer Arik Noack - Lindower Segelclub veranstaltet Camp für den Nachwuchs Quelle: Regine Buddeke

Stattdessen haben sich die Regattasegler, so Groche, um das halbe SCL-Gelände mit der großen Halle beworben. Und im Konzept auch dargelegt, wie man sich eine künftige Zusammenarbeit vorstelle. „Wir könnten die Jugendarbeit komplett übernehmen.“ Die große Halle brauche der Verein: „Die wollen wir auch im Winter nutzen – um mit der Jugend die Boote aufzuarbeiten.“

LRS „als Untermieter abgestempelt“

Der SCL habe sich um das ganze Areal beworben, so Tony Groche weiter. „Und uns als Untermieter abgestempelt.“ Mixdorf argumentiert, sein Verein habe sich gezwungen gesehen, eine Gegenbewerbung zu der der LRS zu stellen. „Wir zahlen immer noch den Kredit für das Hallendach ab“, sagt er. 30.000 Euro habe das damals gekostet. „10.000 sind noch offen.“ Auch wenn die Regattasegler die Restschuld übernehmen würden. Auch habe der SCL über all die Jahre viel Geld in das Gelände investiert – allerdings, räumt er ein, sei das Areal auch bis 2017 pachtfrei gewesen.

Was den SCL-Chef am meisten wurmt: „Wir haben 120 Mitglieder, der LRS nur 55. Wir sind, seit ich den Vorsitz habe, von 65 Mitgliedern auf 120 gewachsen. Und wir haben viel mehr Boote. Aber das wurde von den Stadtverordneten gar nicht hinterfragt.“ Die Bewerbung der Regattasegler um Pacht und Halle sei geschehen, ohne den SCL in Kenntnis zu setzen. „Natürlich ist das ihr gutes Recht – aber ich finde es nicht gut.“

SCL-Sommerfest Quelle: privat

Außerdem ist er frustriert über die Art und Weise, wie seine Fragen und Vorschläge an Stadt und LRS immer wieder teils ignoriert, teils mit „kein Redebedarf“ abgeschmettert werden. Es sei ja nun alles ausverhandelt. Das sieht Mixdorf anders. „Es wurde nichts verhandelt.“ Nachfragen seines Vaters, dem vormaligen SCL-Chef, wurden abgeschnitten.

Zusammenschluss unter neutraler Dachgesellschaft

„Es wurde auf nur drei Fragen á drei Minuten Rederecht gepocht“, sagt er. „Aber so eine Klausel gibt es gar nicht.“ Insofern ist der Abbruch der Debatte rechtswidrig – und also auch die Abstimmung, die dann folgte. „Nun hat man über einen unausgegorenen Antrag abgestimmt. Die für uns denkbar schlechteste Lösung.“

Er habe, so Mixdorf, viele verschiedene Optionen angeboten. Die neueste: ein Zusammenschluss beider Vereine unter einer neutralen Dachgesellschaft. „Aber die LRS haben einen Zusammenschluss für die nächsten Jahre ausgeschlossen.“ Im nächsten Jahr will der SCL vier Regatten ausrichten: unter anderem eine dreitägige Taifunregatta und die Deutschen Meisterschaften im Kanusegeln. „Ob wir das auf dem halben Gelände schaffen, ist mehr als fraglich.“

Wenn der SCL eine Regatta ausrichte, erklärt Groche auf MAZ-Anfrage, könne er gern auch das Forsthausgelände dafür nutzen. „Dafür ist es ja da.“ Man sei an Kooperation interessiert und wolle keine Mauer auf dem nun gemeinsam zu nutzenden Gelände errichten. Der SCL könne vieles, etwa die Winde, weiter benutzen.

Ixylon-Crew der Lindower Regatta-Segler LRS: Mike Bartel Tony Groche beim Warnemünde-Cup. Quelle: LRS

LRS will in Umkleiden und eine Toilettenanlage investieren

„Wir sind mit der Entscheidung der Stadtverordneten glücklich – auch wenn uns das viel höhere Pachtgebühren kostet als bisher. Wir haben ja quasi keine Einnahmen aus Liegeplätzen“, so Groche. Sein Verein wolle indes als erstes in Umkleiden und eine Toilettenanlage investieren.

Er sehe die gemeinsame Nutzung des Areals indes als Chance, doch langfristig irgendwann wieder zusammenzuwachsen, so der LRS-Chef. Bislang sei die Ausrichtung der Vereine doch zu unterschiedlich. „Wir wollen gemeinsam klar kommen. Wir haben von unserer Seite keine Berührungsängste.“

Die Grünen-Fraktion hat für die heutige Stadtverordnetenversammlung nochmals eine Beschlussvorlage eingereicht, in der sie auf den Vorschlag des von beiden Segelvereinen zu gründenden Dachvereins als alleinigem Pächter pocht: „Insbesondere wird die von der Mehrheit der Stadtverordneten zuletzt favorisierte Teilung des Grundstückes mit größter Wahrscheinlichkeit zu einer Verhärtung der Fronten, statt zu einer Versöhnung der beiden Vereine führen“, heißt es darin.

Segeln statt Streiten

Man wünsche sich, dass alle Stadtverordneten „ohne Rücksicht auf persönliche Interessen in ruhiger und sachlicher Atmosphäre ausführlich beraten und debattieren.“ Wie auch immer heute Abend die gewählten Vertreter entscheiden, ist es beiden Vereinen zu wünschen, dass sie sich zukünftig mehr aufs Segeln, denn aufs Streiten konzentrieren können.

Von Regine Buddeke