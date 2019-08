Lindow

In einem Mehrfamilienhaus in Lindow ist es am Montagabend zu einem heftigen Streit zwischen einer 36-jährigen Frau und ihrem 31 Jahre alten Nachbarn gekommen. Nach einem lauten Wortgefecht wurde die Frau durch den 31-Jährigen offenbar geschubst und beleidigt.

Dem Angreifer auf den Kopf geschlagen

Daraufhin holte der 39 Jahre alte Lebensgefährte der Frau einen Baseballschläger und schlug dem Angreifer damit auf den Kopf. Der 31-jährige Mann wurde dabei verletzt, so dass ein Krankenwagen gerufen wurde. Die Rettungssanitäter behandelten seine Wunde.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von MAZonline