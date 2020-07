Susanne Ehrhardt und Martin Stephan begeistern bei den Lindower Sommermusiken

Lindow

Altbischof Wolfgang Huber plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen: Ja, er habe immer mal wieder zur Blockflöte gegriffen, nicht nur als Kind. Und immer wieder gemerkt: Gar nicht so einfach, sie so zu spielen, dass es schön klingt. Wer also denkt, das sei nur ein Kinderinstrument, irrt.

„Sie mag Kindern den Zugang zur Musik erleichtern. Aber um sie virtuos zu spielen, bedarf es einer Kennerin wie Susanne Ehrhardt“, schlägt er den Bogen zu der Blockflötistin und Klarinettistin, die seit Jahren die Lindower Sommermusiken bereichert – immer vor gut besuchtem Hause. In diesem Jahr sind es – wegen der coronabedingten Abstandsregeln – 60 Gästen, die am Samstagabend in die Lindower Stadtkirche gekommen sind.

Anzeige

Altbischof Wolfgang Huber eröffnet das Konzert. Quelle: Regine Buddeke

Weitere MAZ+ Artikel

Wolfgang Huber und seine Frau Kara, Schirmherrin der Sommermusiken, freuen sich sichtlich, dass die Musikreihe – inzwischen die 42. – so erfolgreich ist. „Das liegt zum einen an den von Karin Baum gut ausgewählten Musikern“, plaudert Huber weiter. Zum anderen an der wunderbaren Kirche. Und last not least auch an dem begeisterungsfähigen Publikum, weswegen die Musiker immer wieder gern nach Lindow kommen.

Susanne Ehrhardt und Organist Martin Stephan – auch er nicht zum ersten mal in Lindow – sind ein bestens eingespieltes Team. ’ Con Spirito’ heißt das Programm – das heißt so viel wie spritzig-geistvolles Spiel. Und das bekommen die Zuhörer in jeder Minute zu spüren.

Susanne Ehrhard ist seit Jahren bei den Lindower Sommermusiken dabei

Susanne Ehrhardt – die auch Musikpädagogin ist und regelmäßig in Rheinsberg oder diesen Herbst in Lindow Workshop-Kurse anbietet – beginnt mit der Klarinette und Schwedischen Tänzen von Max Bruch – der, ganz nebenbei, in diesem Jahr 200. Todestag hat – was im Schatten des Beethoven-Jahres etwas untergeht, so Ehrhardt.

Susanne Ehrhardt kann auch Klarinette. Quelle: Regine Buddeke

Nach den zauberhaften Tänzen – bei denen Ehrhardt schon ihre Virtuosität in schwindelerregenden Passagen demonstriert, hat Martin Stephan seinen Soloauftritt mit Bach – nicht den einzigen des Abends. Donnernd bietet die Orgel einen Kontrast zu den spritzigen Läufen der Blasinstrumente. Wenn Ehrhardt ihre Flöten zückt – sie hat mehrere in allen Größen dabei – gibt es kein Halten mehr.

Sie gibt auch Kurse für Flöte und Klarinette in Rheinsberg und Lindow

In Jacob van Eycks Variationen über einen Choral und Auszügen aus der „Nachtigaltje“ – die gab es eine Woche vorher schon von Blockflötistin Luise Catenhusen – ist das Publikum schier benebelt von so viel schönem Gezwitscher – wenn man bedenkt, dass jeder Vogel das per se kann und ein Flötist Jahrzehnte dafür üben muss, oha.

Susanne Ehrhardt und Martin Stephan bekommen nach ihrem wunderbaren Programm – zu dem auch Telemann und Bearbeitungen aus dem Notenbuch Friedrich II. gehören – viel Applaus. Das Publikum bekommt dafür eine Zugabe: Eine Recercarda von Ortiz – ein flirrend-furioser Töne-Taumel.

Von Regine Buddeke