Lindow

Es ist fast geschafft: Die Arbeiten am Lindower Tourismuskonzept stehen kurz vor dem Abschluss. Herzstück des Konzeptes ist ein Maßnahmenkatalog, in dem Lindow seine touristischen Projekte der nächsten zehn Jahre beschreibt.

Bei einer Gesprächsrunde am kommenden Donnerstag wird Lindows Tourismus-Chefin Stephanie Schaefer gemeinsam mit anderen erste Einblicke in das Papier geben. Eine Woche später entscheiden Lindows Stadtverordnete über das Konzept.

Das Konzept ist enorm wichtig für die Stadt – denn nur mit dem dort formulierten Maßnahmenkatalog kann Lindow seinen Status als staatlich anerkannter Erholungsort verteidigen. Bei der jüngsten Überprüfung im Mai 2018 hatte der Landesfachbeirat Defizite festgestellt und ein neues Konzept verlangt.

Vorschlag: 100 Bäume pflanzen

In dem von einer Berliner Agentur erarbeiteten Konzept sind neun Handlungsfelder abgesteckt worden. Verabredet wurde inzwischen, die Kooperation mit der Salus Klinik wieder aufleben zu lassen. Denkbar sei, dass Experten von Salus Klinik künftig regelmäßig Vorträge zur Gesundheitsprävention halten, sagte Stephanie Schaefer.

Zudem hat der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land eine „100-Bäume-Aktion“ angeregt, um touristische Flächen in Lindow attraktiver zu machen. Noch sei nicht entschieden, wo die Bäume gepflanzt werden sollen, so Schaefer. Erste Gespräche zu möglichen Flächen haben jedoch schon stattgefunden.

Die Gesprächsrunde „ Tourismuskonzept für Lindow (Mark)“ beginnt am Donnerstag, 17. September, um 17 Uhr im Lindower Bürgerhaus. Anmeldungen bis 16. September bitte per E-Mail an: Schaefer-Tourist-Info. Lindow@t-online.de.

Von Frauke Herweg