Lindow

Ob das Eis schon trägt? Walter Streblow lacht. Immer wieder wird er das gefragt. Vor ein paar Tagen erst wieder, als er über den – recht flachen – Magistratsee schlidderte. „Siehste doch“, habe er gerufen. Und auch sonst ist seine Devise: Entweder es trägt – oder eben nicht.

„Mit Eis muss man sich auskennen.“ Und Walter Streblow ist jemand, der sich gut damit auskennt. Seit Kindesbeinen fährt der Ur-Lindower auf den Seen der Drei-Seen-Stadt Schlittschuh. Er kennt jeden See wie seine Westentasche und weiß, wo die Gefahren lauern. Er ist meist einer der ersten auf den frisch zugefrorenen Eisflächen. Weiß, dass es bei Ostwind auf dem Wutzsee eisig kalt ist. Oder dass rund um die Inseln oder die Stege im Gudelack­see das Eis oft dünner ist. „Das sieht man ja, wenn da irgendwo Wasser am Eis schwappt.“

Walter Streblow aus Lindow ist immer einer der Ersten auf dem Eis, wenn die Seen zufrieren: Als Eissegler hat er immer eine Trillerpfeife und einen Eispickel dabei, um sich im Ernstfall aus dem Wasser ziehen zu können. Quelle: Regine Buddeke

’Wenn Walter auf dem See war, kann man rauf’ – so in etwa halten es die Lindower. Streblow wehrt solcherlei Verantwortung ab: „Man muss vorsichtig sein. Auch wenn ich als Risikomensch bei vier Zentimetern Eisdecke schon raufgehe, empfehle ich das nicht unbedingt anderen. Zehn Zentimeter sind eine sicherere Sache. Aber ich selbst habe noch nie vorher gemessen.“

Walter Streblow ist seit Jahrzehnten ein passionierter Eissegler. Quelle: privat

Er hat es im Gespür. Warnt aber auch immer wieder Unvorsichtige. „Wenn Schnee auf dem Eis liegt, sollte man nie auf den See gehen – man sieht dann nicht, wo es dünn wird. Ich selbst gehe auch nur bei Spiegeleis auf den See. Da sieht man die Blasen und kann die Dicke abschätzen.“ Manche Leute seien zu naiv: „Ich nenne es den Mut der Ahnungslosen“, sagt Streblow.

Manche Leute sind zu unvorsichtig

Auch er ist schon eingebrochen, klar. Konnte sich aber immer retten. Wichtig sei im Fall der Fälle, sich erst in die Richtung zu drehen, aus der man kam. „Dort trägt das Eis – nach vorn wirds aber dünner.“ Das sei mit das wichtigste, was man wissen sollte. Und ja, er habe auch schon Leute aus dem See gefischt, die zu unvorsichtig waren.

Bei Spiegeleis wie auf dem Foto kann man anhand der Risse und Blasen die Dicke einigermaßen erkennen – wenn Schnee auf dem Eis liegt, geht das nicht. Quelle: Regine Buddeke

Später, mit etwa 45 Jahren, hat er sich auch einen Eissegler zugelegt. „Da war grad die Deutsche Meisterschaft im Eissegeln in Lindow und da hat einer am Rande seinen Eis-schlitten verkauft. Das wurde meiner.“ Als Eissegler hat er immer eine Trillerpfeife dabei, einen Eispickel, um sich wieder rausziehen zu können und einen Helm. „Wenn eine Wante reißt, kommt der Mast runter – den will man nicht auf den Kopf kriegen.“ Auch warne man die anderen Eissegler vor dünnen Stellen. „Wir markieren die mit Schilfbüscheln.“

Der Gudelacksee in Lindow ist winters ein Paradies für Schlittschuhläufer Quelle: Regine Buddeke

Walter Streblow erinnert sich: Früher war in Lindow jedes Jahr dickes Eis.“ Im Winter 1946/47 sei das Eis mehr als einen halben Meter stark gewesen. „Da sind die Lindower mit dem Pferdefuhrwerk aufs Eis gefahren und haben Eis für den Eiskeller geschnitten.“ Streblow kann sich an kein Jahr erinnern, wo er nicht wenigstens mal einen Tag auf dem Eis war. Einen Tipp – vor allem an die Kinder – hat Walter Streblow am Sonntag noch parat: „Besser noch drei Tage warten: Im Moment ist das Eis noch nicht so dick.“

