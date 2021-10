Tragöde von Grieben: Die Getöteten kommen aus Oberhavel

Grieben

Noch immer klingt die Nachricht unfassbar: Zwei Menschen sind am Sonnabend an einem Bahnübergang in Grieben (Oberhavel) ums Leben gekommen.

Nach dem schweren Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Transporter im Löwenberger Land mit zwei Toten gehen die Ermittlungen der Polizei weiter.

Bei den Getöteten handelt es sich um die 65 Jahre alte Fahrerin des Transporters und ihren 31 Jahre alten Sohn, sagte am Sonntag Thomas Wolter, Dienstgruppenleiter der PI Oberhavel, der MAZ. Beide kommen aus Oberhavel. Eine Obduktion der Beiden solle demnach am Montag durchgeführt werden.

Schlimme Bilder am Bahnübergang bei Grieben Quelle: Status4

Nach Angaben der Polizei war der Transporter am Samstagmittag beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs nahe des Ortes Grieben von einer Regionalbahn der Linie RB54 erfasst worden. Der Wagen sei dabei genau in der Mitte getroffen und über 100 Meter mitgeschleift worden. In dem Zug befanden sich vier Passagiere, der Lokführer und eine Zugbegleiterin - alle blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

Von Sebastian Morgner