Lindow

Ein Transporter soll im Vorbeifahren am Dienstag um 15.10 Uhr in Lindow eine 23-jährige Frau gestreift haben, die zusammen mit weiteren Leuten am Fahrbahnrand stand und sich unterhielt. Da das Fahrzeug in einer Seitenstraße anhielt, begab sich die Frau mit den Zeugen dorthin. Der 73-jährige Fahrer stritt eine Berührung ab und setzte seine Fahrt fort, teilte die Polizei mit.

Die 23-Jährige begab sich dann zum Büro des Revierpolizisten, welcher einen Rettungswagen holte. Zur weiteren Behandlung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte machten den Fahrer ausfindig

Polizisten gelang es, den 73-jährigen Transporterfahrer ausfindig zu machen. Dieser stritt auch gegenüber den Beamten ab, die Frau ­angefahren zu haben. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung auf.

Von MAZonline