Lindow

Putzteufelswild: Christine Gehrmann wienert die Scheiben der Lindower Kirchentür blitzblank. Die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates ist indes nicht allein mit dem Putzlappen unterwegs. Gut ein Dutzend Helfer hat sich am Samstagabend in der Lindower Stadtkirche eingefunden, um den Innenraum einem Frühjahrsputz zu unterziehen, darunter auch die drei Konfirmanden Charlotte, Finn und Johan.

Christine Gehrmann wienert die Glastür. Quelle: Regine Buddeke

„Wir wollen einfach nur das Osterfest vorbereiten“, erklärt Pfarrer Holger Baum. „Ohne zu wissen, was überhaupt kommt.“ Baum meint damit die immer wieder wechselnden Bestimmungen in der Coronakrise. Planen könne man nicht – aber vorbereitet wolle man schon sein, so der Pfarrer. Der alljährliche Putz ist in der Krise auch ein anderer als sonst. „Wir putzen mit Maske – und auch nur eine Stunde lang – damit hier kein Superspreaderherd entstehen kann“, schmunzelt er unter seiner OP-Maske.

Insofern schaffe man auch nur das Nötigste: „Bänke wischen, ein wenig die Orgel putzen und das Gestühl. Fenster putzen ist in der Stunde nicht zu machen“, bedauert Baum.

Ostern ohne Abendmahl

Auch zu Ostern könne man ganz so feiern wie gewohnt. „Am Ostersonntag wird es nur einen ganz normalen Gottesdienst geben“, so der Pfarrer. Kindergottesdienst und gemeinsam feiern sei derzeit einfach nicht möglich.

Pfarrer Holger Baum Quelle: Regine Buddeke

Auch das Abendmahl muss entfallen. „Wir trauen uns einfach nicht zu, das corona-regelkonform gestalten zu können. Aber wir wollen auf jeden Fall kleine Osternester für die Kinder verstecken“, verrät er. Ein bisschen österlicher Geist muss schon sein.

Auch am Karfreitag soll es einen ganz normalen Gottesdienst geben. „Erfahrungsgemäß kommen da aber nicht ganz so viele Menschen“, weiß Baum. Am Ostersonntag rechnet er indes mit rund 50 Kirchgängern. „Obschon man das in der jetzigen Zeit ja so genau nie sagen kann.“ Fakt ist: Wer zum Gottesdienst kommen will, muss sich vorab – per Telefon oder direkt im Gemeindebüro – anmelden. „Dann wissen wir, mit wie vielen Menschen wir rechnen können und wie wir sie am besten und sichersten platzieren können“, so der Pfarrer. Aber auch das mit Fragezeichen – was die Politik bis dahin noch entscheidet, weiß auch Baum nicht.

Konfirmation für Pfingsten geplant – aber ungewiss

Dasselbe gilt für die zu Pfingsten geplante Konfirmation. „Vergangenes Jahr mussten wir die ja in den Herbst verschieben – das kann uns dieses Jahr auch blühen“, so Baum, bevor er wieder zum Schrubber greift.

Von Regine Buddeke