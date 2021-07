Vielitz

Schon im knietiefen Wasser ist der Grund des Sees nicht mehr zu sehen. Algen und aus der Tiefe aufsteigende Sedimente haben aus dem Vielitzsee ein trübes Gewässer gemacht. Seit Jahrzehnten ist der See ein Sorgenkind der Gemeinde.

Doch ist die Ende 2017 gegründete Bürgerinitiative zur Sanierung des Vielitzsees inzwischen durchaus optimistisch, dass sich der Zustand des Gewässers bessern könnte. Nach anfangs zähen Kämpfen zeichneten sich erste Erfolge auf dem langen Weg zur Seen-Rettung ab, sagte Heidi Küttner-Neuhaus von der Bürgerinitiative in dieser Woche im Tourismusausschuss in Lindow. „Wir sind unglaublich froh, dass es jetzt so weitergeht.“

Idyllisch: Blick über den Vielitzsee. Quelle: Henry Mundt

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet das Land, alle Seen – „Oberflächenwasserkörper“, wie es in dem Text heißt – bis 2027 in einen ökologisch guten Zustand zu versetzen. Experten des Umweltministeriums, der unteren Wasserbehörde und anderer Institutionen kommen regelmäßig an einem runden Tisch zusammen, um Sanierungsschritte zu beraten. Eine Vielzahl von Maßnahmen ist inzwischen angestoßen worden. Ihr wichtigstes Ziel: den Nährstoffeintrag in den See zu verringern.

Jedes Jahr gelangen etwa 700 Kilo Phosphaten in den See. Gut ein Drittel dieser Phosphate stamme aus landwirtschaftlich genutzten Flächen rund um den See, sagt Küttner-Neuhaus. Im September 2019 nahm ein Babelsberger Büro deshalb erste Gespräche mit den Flächeneigentümern auf. Denn an der Uferzone des Sees und am Zufluss Adderlaake sollen möglichst viele Gehölzstreifen entstehen, die Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Blühstreifen sollen zudem die Winderosion verringern.

Gehölze an der Uferzone

„Die Resonanz der Flächeneigentümer ist sehr unterschiedlich“, sagt Marianne Vester-Troche von der Bürgerinitiative. Nicht jeder Landwirt sei bereit, einen etwa 20 Meter breiten Streifen für Gehölze aufzugeben und dafür eine Entschädigung zu bekommen. Das muss er allerdings auch nicht. „Es ist keine Pflicht, es ist freiwillig“, sagt Vester-Troche.

Inzwischen seien die Gespräche mit Landeigentümern der Uferzone abgeschlossen, so die Vertreterin der Bürgerinitiative. In einem nächsten Schritt soll auch eine Klärung mit den Flächenbesitzern an der Adderlaake erzielt werden.

Langer Abstimmungsprozess

Ein enorm aufwändiger Prozess. Das Einzugsgebiet des Vielitzsee ist groß und die Zahl der Flächeneigentümer ebenso. „Es sind viele Briefe, die da rausgegangen sind“, sagt Vester-Trocher. Sie hofft, dass möglicherweise im Herbst die ersten Gehölze gepflanzt werden können. Die Kosten übernimmt das Land.

Mit einem großen Flächeneigentümer gibt es inzwischen eine Übereinkunft. Die bundeseigene Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH (BVVG), der 53 Hektar in Ufernähe gehören, habe zugesagt, Flächen nur noch an ökologisch wirtschaftende Landwirte abzugeben oder zu verpachten, sagte Vester-Troche: „Das sind für uns sehr erfreuliche Ergebnisse.“

Vielitzsee: Blick vom Aussichtspunkt zwischen Seebeck und Vielitz. Quelle: Henry Mundt

Dem Vielitzsee kann nur ein ganzes Bündel von Maßnahmen helfen. Überlegt wird auch, den Nährstoffeintrag über den Zufluss Adderlaake zu senken – indem dort Senken und Moore vernässt und zufließende Gräben abgekoppelt werden. „Allerdings muss man sich dann fragen, ob noch genug Wasser im Vielitzsee ankommt“, sagt Küttner-Neuhaus. Eine Machbarkeitsstudie soll darauf eine Antwort finden.

Die Sanierung des Vielitzsees wird viele Jahre dauern. Erst wenn die Nährstoffzufuhr reduziert wurde, sei es auch sinnvoll das Seewasser selbst zu behandeln, sagt Küttner-Neuhaus. Nachdem auch bundesweit über den Vielitzsee berichtet worden war, hatte sich ein Ingenieur gemeldet, der ein Spezialboot auf dem See einsetzen wollte – eine Art fahrende Kläranlage. Ein erstes Treffen vor Ort stimmte die Vertreter der Bürgerinitiative jedoch nachdenklich.

Zu laut, zu viele Abgase

„Es ist eine unglaublich hohe Geräuschbelastung“, sagt Küttner-Neuhaus. Auch der Dieselantrieb des Bootes sei kritikwürdig. „Es sollte vielleicht doch noch über ein andere Möglichkeit nachgedacht werden.“

Im Naturpark Ruppin-Stechliner Land ist man froh, dass die Bürgerinitiative auf dem langen Weg zur Sanierung des Sees im Land einen starken Partner gefunden hat. Denn die Qualität des Vielitzsees hat unweigerlich auch Folgen für den Zustand des Gudelacksees, den größten der drei Lindower Seen. Ihm hatte eine Arbeit von Studenten der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde zuletzt bedenkliche Werte bescheinigt.

Kaum noch Armleuchteralgen

Der Gudelacksee gilt eigentlich als Klarwassersee. In seinem nährstoffarmen Wasser sollten Armleuchteralgen gedeihen – wichtiger Indikator für den Zustand des Sees. Zuletzt hätten die Studenten herausgefunden, dass die Rasen aus Armleuchteralgen stark ausgedünnt seien, so Naturparkleiter Mario Schrumpf. „Sie sind so gut wie nicht mehr da.“

Von Frauke Herweg