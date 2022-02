Rüthnick

Bis zu 100 Jahre alt sind die Kiefern, die in diesen Tagen in der Rüthnicker Heide gefällt werden. Schon in wenigen Jahren jedoch sollen sich dort keine Erntemaschinen mehr durch den Wald fräsen. Die Zeit des Holzeinschlags könnte dann vorbei sein.

Der Besitzer der Fläche, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) Naturerbe, will die Rüthnicker Heide wieder in einen naturnahen Wald verwandeln. Dazu lässt die Stiftung derzeit noch Nadelbäume aus dem weitgehend mit Kiefern bewachsenen Areal nehmen, um Licht und Raum für Laubbäume zu schaffen. Langfristig soll die Bewirtschaftung jedoch weitgehend eingestellt werden.

Das Waldgebiet im Norden des Landes Brandenburg liegt zwischen Kremmen, Löwenberg und Rüthnick.

Totholz in der Rüthnicker Heide. Quelle: Frauke Herweg

Ursprünglich war geplant gewesen, den Holzeinschlag in zehn Jahren zu beenden. Nach den extremen Wetterereignissen der letzten Jahre lasse sich jedoch nicht mehr verlässlich sagen, wann genau der Wald sich selbst überlassen bleibe, sagt Michael Diekamp, Leiter Betriebsmanagement bei der DBU Naturerbe in Osnabrück. Schwere Stürme mit vielen umgestürzten Bäumen könnten das Ende des Holzeinschlags „wesentlich beschleunigen“.

Zwar sei die Rüthnicker Heide bislang von extremen Entwicklungen verschont geblieben. Gleichwohl seien Extremwetter eine Herausforderung. „Unser Erfahrungshorizont ist leer.“

Artenarmer Wald in der Rüthnicker Heide

Derzeit ist die fast 4000 Hektar große Rüthnicker Heide zu 92 Prozent mit Kiefern bewachsen. Nur in einem Teilgebiet konnten sich sehr alte Eichen und Rotbuchen entwickeln.

„Es sind artenarme Bestände, die auch arm an Struktur sind“, sagt Michael Diekamp. Damit in der Heide künftig mehr Buchen, Eichen und Birken wachsen können, müssten zunächst Nadelbäume gefällt werden. „Wir versuchen, die natürliche Verjüngung anzuregen.“

In einem Kiefernwald wächst eine einzelne Birke. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Diekamp geht davon aus, dass unter den nachwachsenden Bäumen auch Kiefern sind – nur eben nicht so viele. „Neben der Kiefer kommt auch eine Birke hoch“, sagt er. Nur in Ausnahmefällen will die DBU Naturerbe in der Rüthnicker Heide gezielt Laubbäume pflanzen.

14 Prozent der Flächen in der Rüthnicker Heide sind bereits aus der Nutzung genommen. Langfristig sollen deutlich mehr Areale die Waldkategorie N – „Natürliche Waldentwicklung“ – erhalten.

Die offene Landschaft in der Rüthnicker Heide ist auch Heimat des Ginster-Bläulings. Quelle: Eckhard Scheibe

Völlig zurückziehen aus der Pflege der Flächen wird sich die DBU Naturerbe allerdings nicht. Schon vor einigen Jahren hatte die Gesellschaft angekündigt, die halboffenen Heidelandschaften zu pflegen, die sich an den ehemaligen Schießplätzen und Handgranatenwurfständen gebildet hatten. Das Offenland soll auch weiterhin gemäht werden, um Lebensräume für Vogelarten wie den Baumpieper zu erhalten.

Die Rüthnicker Heide war bis zu Beginn der 1960er-Jahre forstwirtschaftlich genutzt worden. Danach diente das Areal als Truppenübungsplatz. Bis 1990 nutzten die DDR-Grenztruppen den nördlichen Teil als Schießplatz. Zu dem Areal gehörte nach Angaben der DBU auch eine Raketenstellung der Luftverteidigung. 2011 ging die Fläche in den Besitz der DBU Naturerbe über.

Zur Vorbereitung des Waldumbaus hatte die Stiftung vor sieben Jahren gemeinsam mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt und der Georg-August-Universität Göttingen ein Experiment aufgelegt. In der Rüthnicker Heide hatten sie modellhaft getestet, wie sich ein Wirtschaftswald möglichst schnell in einen naturnahen Laubmischwald umwandeln kann.

Von Frauke Herweg