Lindow

Der Lindower Klosterschatz ist ein ganz bescheidener, betont Horst Borgmann, Vorsitzender des Lindower Stiftskapitels. Nichts, was sich um des Materials willen zu stehlen lohne. Ein Abendmahlkelch, ein Hostienteller und das Ziborium – der Hostienbehälter. Dazu drei kleine Ansteckkreuze – quasi Dienstgradabzeichen von anno dazumal. „Alles aus vergoldetem Silber“, mutmaßt Borgmann. Aber mit Sicherheit sehr alt: „Diese liturgischen Gerätschaften haben die Nonnen damals benutzt – noch vor dessen Zerstörung im Jahr 1636. Das ist das Herz des Klosters – mehr als die Ruine.“

Der ideelle Wert für Lindow sei demgemäß hoch – insofern wundert es auch nicht, dass der kleine Schatz nunmehr erstmals aus dem „sehr sicheren Versteck“, so Borgmann, hervorgeholt wurde. Der Grund: Die Gerätschaften sollen digitalisiert werden. „Weil sie uns so wichtig sind, wollen wir irgendwann Kopien schaffen – dafür bedarf es eines Modells“, so Borgmann.

Digitales Modell des Klosterschatzes soll entstehen

Seit Mitte vergangener Woche ist deshalb Dennis Marquardt mit Kelch und Co. zugange. Er ist angehender Bachelor im Fach Vermessungswesen, studiert an der Berliner Beuth-Hochschule für Technik. Man erinnere sich – Studenten dieser Schule haben vor Jahren schon die Klosterruine vermessen und in Millionen Messpunkte verwandelt, um ein digitales Modell zu erstellen. Praxislernen in Lindow. Dasselbe tut nun Dennis Marquardt, geborener Brandenburger, der sich freut, dass sein Mentor ein Bachelor-Projekt nahe seiner Heimat anbot.

Dennis Marquardt vor seinem digitalen räumlichen Modell des Lindower Abendmahlkelchs. Quelle: Regine Buddeke

Marquardt arbeitet mit dem Prinzip der Photogrammetrie – also berührungslose Vermessung. „Man erzeugt Bilder von den Objekten – aus allen Perspektiven. Die Messpunkte haben jeweils drei Koordinaten – gleiche Messpunkte aus den verschiedenen Perspektiven werden dann durch die Software gesucht und miteinander verkettet“, erklärt er.

Winnie Puuh wird weggebeamt? Nein, anhand der Figur wird nur demonstriert, wie der Streifenlichtscanner funktioniert, den Dennis Marquardt für seine Arbeit benutzt. Quelle: Regine Buddeke

Marquardt benutzt für den Klosterschatz einen Streifenlichtscanner und das Prinzip der Mehrbildphotogrammetrie: „Dabei werden mit einer Spiegelreflexkamera sehr viele Bilder gemacht, 360 Grad rund ums Objekt.“ Aus den computergenerierten 3-D-Koordinaten entsteht schlussendlich das Modell, das Marquardt auf dem Bildschirm nach Belieben drehen und kippen kann.

250 Scans waren nötig, um die sogenannte Punktwolke des Modells, bestehend aus 12 Millionen Messpunkten, zu erzeugen. Die bildet den Kelch so genau wie möglich dreidimensional ab. Quelle: Regine Buddeke

Mit einer Winnie-Puuh-Figur im Scanner demonstriert er, wie es funktioniert. „Das Tier steht auf dem Drehteller und ich stelle ein, wie viele Scans pro Drehwinkel ich brauche.“ Beim Kelch sei es aber viel schwerer – wegen der scharfen Kanten und der Spiegelungen im Metall, hat er festgestellt. Um die sogenannte Punktwolke aus zwölf Millionen Messpunkten zu erzeugen, die den Kelch mit einer Genauigkeit von 0,2 Millimeter abbilden, hat er 250 Scans gemacht.

Modell kann zur Anfertigung eines Replikats dienen

Die Punkte werden später zu winzigen Dreiecken verbunden und somit flächenhaft – das taugt als Modell für den 3-D-Drucker oder zur Herstellung einer Gussform. „Die Erzeugung eines Replikats ist aber nicht mehr Teil meiner Arbeit“, sagt der Student. Horst Borgmann, da kann man sicher sein, wird auch dafür eine Lösung finden.

Von Regine Buddeke