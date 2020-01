Schönberg

Eine 61-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr am späten Samstagabend gegen 23 Uhr – aus Fahrtrichtung Wulkow kommend – die Ortslage Schönberg. In einer leichten Rechtskurve in Höhe des Ortseingangs kam der Wagen auf winterglatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen fuhr der Pkw einen Graben hinunter, stellte sich auf, kippte nach vornüber und kam erst auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Verletzte befreite sich selbst aus dem Auto

Die 61-Jährige wurde dabei verletzt – konnte sich jedoch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde später durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugs erfolgte durch ein Abschleppunternehmen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Ein Bußgeldverfahren aufgrund unangepasster Geschwindigkeit entsprechend der Fahrbahn- und Witterungsverhältnisse wurde eingeleitet.

Von MAZonline