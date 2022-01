Lindow

Mit „Bühnenfieber“ geht es los – das Blechbläserquintett Embrassment eröffnet unter diesem Motto die 44. Lindower Sommermusiken. Karin Baum, Lindower Kantorin und Organisatorin der beliebten Konzertreihe, freut sich schon sehr auf die fünf Musiker aus Leipzig, die bereits im Vorjahr mit ihrer Musik überzeugten und auch in diesem Jahr mit einem Cocktail aus Klassik, Pop, Jazz und Musical punkten wollen.

Aber das ist nicht das einzige Konzert, auf das die Kantorin fiebert. Denn das komplette Programm steht und bietet wie jedes Jahr eine bunte Mischung musikalischer Genüsse verschiedenster Art. Alte Bekannte kommen genauso zum Zuge wie Künstler, die in der evangelischen Stadtkirche noch nicht zu hören waren. Zehn Konzerte locken – keines ist wie das andere.

Zehn Konzerte in der Lindower Kirche

Am 25. Juni geht es los mit Embrassment – dann folgt jeden Samstag – immer um 20 Uhr in der Stadtkirche Lindow – ein weiteres Konzert. „Halleluja, lobet Gott“ heißt es am 2. Juli – ein Programm aus Chorälen von Bach, Schütz und Buxtehude, zu dem gleich drei Kantoreien einladen: aus Lindow, Wittstock und Gransee. „Das war schon für 2020 geplant und musste damals als einziges Konzert wegen Corona abgesagt werden“, weiß Baum.

Die Kantoreien Lindow und Wittstock beim Eröffnungskonzert der Lindower Sommermusiken 2018 mit dem Bläserquintett und dem Streicherensemble ad libitum der Kreismusikschule Quelle: Regine Buddeke

Namensgeber des Programms ist der 150. Psalm, vertont vom Rheinsberger Orgelbauer und Ex-Kantor Hartmut Grosch. „Den haben wir schon einmal bei der Langen Nacht der Kirchen gesungen“, erinnert sich die Kantorin. Für die musikalische Begleitung sorgt ein eigens für das Konzert zusammenzustellendes Projektorchester. „Lothar Dumann kümmert sich darum“, weiß Karin Baum.

Die Rosenkranz-Sonaten sind ein musikalischer Leckerbissen und eine Herausforderung für jeden Geiger. Die fünfzehn Stücke von Heinrich Ignaz Franz Biber bilden ein faszinierendes

zyklisches Werk – in vierzehn verschiedenen Violin-Stimmungen, die jeweils ein Ereignis aus dem Leben Marias darstellen und musikalisch bildhaft macht. Ein tongewaltiges Bilderbuch.

Der Konzertort ist die Evangelische Kirche der Stadt Lindow Quelle: Celina Aniol

Bereits vor ein paar Jahren haben Markus und Susanne Catenhusen ein Programm dazu in Lindow gestaltet – nun folgen die Rosenkranz-Sonaten II. Die ganze Familie ist musikalisch gut aufgestellt, 2020 erst spielte Tochter Luise, die auch schon zu einer Rheinsberger Hofkapelle gehörte, ein Flötenkonzert in Lindow. Nun wieder die Eltern an Barock-Violine und Cembalo, komplettiert von Kathrin Sutor am Barock-Cello.

„Serenade zwischen den Seen“ heißt das Konzert des Trios „Tricordanza“. Cellistin Susanne Busching-Brerow, Geigerin Friederike Templin und Michael Kornmacher an der Gitarre spielen Werke von Beethoven und Granados sowie einige Tangos.

Susanne und Markus Catenhusen spielen die Rosenkranzsonaten. Quelle: privat

Die Sopranistin Margret Bahr hat auch schon in Lindow gesungen – mit Cembalist Gösta Funck und Violinistin Kathrein Allenberg wird sie Stücke von Bach und Telemann interpretieren.

Kooperation der Sommermusiken mit Kulturfeste Brandenburg

Der 30. Juli ist eine Überraschungstüte. „Ich habe mich bei ‚Kulturfeste Brandenburg‘ um ein Konzert beworben. Da kommen immer gute Musiker – manchmal auch Preisträger“, weiß Karin Baum. Spätestens wenn der Flyer von „Kulturfeste Brandenburg“ erscheint, weiß sie, auf wen man sich in Lindow freuen kann.

Flamenco, Klassik und Tango heißt es am 6. August – gespielt vom „Duo finesco“. Juliane Winkler an Violine und Akkordeon und Christof Schill an der Flamencogitarre werden Musik von Enrique Granados, Isaac Albèniz, Manuel de Falla, Astor Piazzolla und traditionellen Flamenco spielen – auch Eigenkompositionen.

Juliane Winkler und Christof Schill sind das Duo Finesco. Quelle: Andreas Kermann

Der Trompeter Daniel Schmahl war vor ein paar Jahren auch schon in Lindow zu erleben. „Mit Glanz und Gloria“ heißt das Konzert, zu dem er nicht nur Organistin Karolina Juodelyte sondern auch eine Corno da caccia mitbringt – eine Art kleines Jagdhorn, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts aufkamen. Freune kann man sich auf Werke von Bach, Albinoni und anderen.

Lindower Sommermusiken seit 44 Jahren

„Saiten & Rosen“ verspricht Andacht, Trost und Zärtlichkeit. Daniel Trumbull am Cembalo und Gertrud Ohse an der Viola da Gamba werden mit Altus Karsten Henschel musizieren – der nicht nur in hoher Tonlage singt sondern auch die Rezitationen des Programms übernimmt.

Das Abschlusskonzert der Lindower Sommermusiken präsentiert Susanne Ehrhardt. Die Blockflötistin und Klarinettistin ist regelmäßig in Lindow zu Gast und wird gemeinsam mit Miroslaw Tybora am Akkordeon virtuose Tänze aus Südamerika und dem Balkan spielen und mit „Tango und Czardas“ dem Publikum ordentlich Feuer unter den Sohlen machen.

Susanne Ehrhardt und Miroslaw Tybora Quelle: Manfred Vollmer

Und Corona? Da macht sich Karin Baum keine schlaflosen Nächte. „Ich hoffe, es hat sich zum Sommer wieder etwas beruhigt.“ In den vergangenen beiden Jahren habe es ja auch – mit Abstand und Kontrollen – weitgehend geklappt, die Konzerte durchzuführen. „Wir sind alle optimistisch – die Künstler freuen sich, in Lindow auftreten zu dürfen.“

Konzert-Ort ist die Lindower Kirche

Und wie schafft es Karin Baum, alljährlich das Programm zu füllen? Sorgen muss sie sich da nicht machen, sagt sie. Die meisten Künstler würden sich schon frühzeitig um ein Konzert bewerben. Schwerer sei dann schon, eine Auswahl zu treffen und manchem guten Musiker absagen zu müssen. Oder auf gute Bekannte verzichten zu müssen.

Das Concerto Giovannini Quelle: privat

„Ich hätte gern die Octavians wieder dabeigehabt“, erzählt die Kantorin. Die beliebte „Boygroup“ – eigentlich ein Vokalensemble, das sich in Lindow längst einen guten Namen gemacht hat, wird in diesem Jahr nicht dabei sein. „Es hat terminlich nicht gepasst – schade“, bedauert Karin Baum und hofft aufs nächste Jahr.

44. Lindower Sommermusiken – das Programm 25. Juni: Eröffnungskonzert mit Embrassment 2. Juli: „Halleluja, lobet Gott“ – Sommerkonzert der Kantoreien Wittstock, Gransee und Lindow 9. Juli: „Die Rosenkranzsonaten II“ mit La Risonanza 16. Juli: „Serenade zwischen den Seen“ mit Tricordanza 23. Juli. „Meine Seele sei vergnügt“ – Konzert für Sopran, Violine und Cembalo 30. Juli Kooperationskonzert mit ‚Kulturfeste im Land Brandenburg‘ 6. August: „Flamenco, Klassik & Tango“ mit dem „Duo finesco“ 13. August: „Mit Glanz und Gloria“ - Festliches Konzert für Trompete und Orgel 20. August: „Saiten & Rosen“ mit dem Concerto Giovannini 27. August: Abschlusskonzert „Tango & Czardas“ – Virtuose Tänze aus Südamerika und vom Balkan Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr ind er Lindower Stadtkirche. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Was sie auch freut: Obwohl der Eintritt zu den Konzerten in der Lindower Stadtkirche frei ist und am Ausgang um eine Spende gebeten wird, schafft sie es immer, den Künstlern ihre Gage zu zahlen. „Wir bekommen natürlich eine Förderung der Evangelischen Kirche, auch die Stadt Lindow unterstützt und auch einige private Sponsoren“, erzählt sie dankbar. Insofern muss man um die Fortführung der jahrzehntelangen Tradition der Lindower Sommermusiken nicht bange sein.

Von Regine Buddeke