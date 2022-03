Kyritz

Da steigt man aus dem Bus und hat gleich so ein ungutes Gefühl. Oder auch nicht und die Sucherei beginnt erst viel später: Wo ist denn bloß mein Handschuh, meine Tasche, mein Handy ... ?

Ulrich Steffen in Kyritz kennt das nur zu gut. Er ist Geschäftsführer der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) und weiß: Die Linienbusse seines Unternehmens sind ein Treffpunkt für Vergessliche, Schussel und alle, die mit ihren Gedanken woanders sind.

ORP-Geschäftsführer Ulrich Steffen verspricht: Was gefunden wird, kommt vorerst nicht weg. Quelle: Andreas Vogel

Ob Jacken und Pullover, Mützen, Schals, Taschen, Beutel, Geldbörsen, Schlüssel – nahezu alles, was nicht fest mit den Fahrgästen verbunden ist, bleibe früher oder später auch mal im Bus liegen. „Fundsachen gehören zu unserem Tagesgeschäft mit dazu“, sagt Steffen.

ORP-Busfahrer schauen regelmäßig auch nach Fundsachen

Für die ORP-Mitarbeiter sei das Routine. „Unsere Fahrer sind verpflichtet, bei Fahrtunterbrechungen oder am Ende der Tour im Bus nach dem Rechten zu sehen. Und wenn da Fundsachen auftauchen, werden die sichergestellt.“

Kontrollgänge nach jeder Fahrt sind für ORP-Mitarbeiter Routine. Quelle: Alexander Beckmann

Das heißt, dass der Fahrer oder die Fahrerin die Sachen erst einmal bis zum Dienstschluss an sich nimmt. Wer schnell ist und den gleichen Bus noch einmal irgendwo erwischt, hat also gute Chancen, sein Eigentum gleich zurückzubekommen. „Alles andere geben die Fahrer auf den Betriebshöfen ab“, erklärt Ulrich Steffen.

Endstation Betriebshof in Neuruppin, Kyritz oder Wittstock

Manchmal, wenn sich der Fahrgast umgehend bei der ORP meldet, bleiben Fundsachen auch gezielt bis zum nächsten Tag im Bus und können dort dann abgeholt werden. „Wenn es sich einrichten lässt, machen wir das so“, sagt Steffen. Schließlich kann der Weg bis zum Betriebshof in Neuruppin, Kyritz oder Wittstock für den einen oder anderen ganz schön weit sein.

Alles andere landet in Lagerregalen – sorgfältig nach Datum, Uhrzeit und Liniennummer registriert. Und genau mit diesen Angaben kann der Vergessliche seine Sachen unter Umständen auch wiederfinden, wenn er unter 03391/40 06 18 Kontakt zur ORP aufnimmt. „Wichtig ist, dass man möglichst genau sagen kann, wo und wann man die Dinge liegen gelassen hat.“ Ansonsten wird die Suche in dem Wust von Bekleidung, Taschen und Kleinkram schwierig.

Fundstücke werden ein Jahr lang aufbewahrt

Mindestens ein Jahr lang bewahrt die ORP jedes Fundstück auf. Ausnahme sind Lebensmittel. Die werden zwar regelmäßig im Bus vergessen – gern samt Einkaufstasche, müssen dann aber in der Regel schnell entsorgt werden.

Der Kyritzer ORP-Betriebshofleiter Tino Kornführer verwaltet ein ganzes Regal voller Fundsachen. Quelle: Alexander Beckmann

„Die Erfahrung zeigt: Nach einem Jahr besteht kaum noch eine Chance, dass der Eigentümer sich meldet“, sagt der ORP-Chef. Ausnahmen bestätigen diese Regel: „Wir hatten schon Fälle, da hieß es dann: Im letzten Jahr im Herbst haben wir das und das verloren.“ Und siehe da: Das gute Stück lag wirklich noch im Regal.

Was nicht abgeholt wird, landet in sozialen Einrichtungen

Wertsachen wie Handys oder Brieftaschen hingegen werden von ihren Besitzern meist dringend vermisst und entsprechend schnell nachgefragt. Bei Personaldokumenten wie Bankkarten, Ausweisen oder Führerscheinen wird die ORP oft selbst aktiv und benachrichtigt die ausstellende Behörde, damit die dem Eigentümer Bescheid gibt. Und bei Schulbus-Ausweisen, die ebenfalls gerne mal verloren gehen, ist der Weg noch kürzer: Da spricht der Busfahrer den Besitzer beim nächsten mal unter Umständen direkt an.

Ansonsten gelte: „Frühestens nach einem Jahr geben wir Fundstücke an karitative Einrichtungen zur Verwertung ab. Wir schmeißen nichts in den Container, aber wir machen auch kein Geld damit.“

Vom Handschuh bis zur Gehhilfe

Ganz oben auf der Rangliste stehen Kleidung, Reisetaschen, als „Klassiker“ der Regenschirm, Sportbeutel und Schulmappen. „Oft sind natürlich Schüler betroffen“, sagt Ulrich Steffen. Sie stellen einen großen Teil der ORP-Fahrgäste.

Fundsachen aller Art gehören für die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft zum Tagesgeschäft. Quelle: Alexander Beckmann

Hochsaison für das Verlieren seien Herbst und Winter – vor allem bei Mützen, Schals und Jacken. „Morgens ist es kühl und nachmittags bleiben die Sachen dann im Bus liegen.“

Bei manchen Fundstücken kann Ulrich Steffen sich nur wundern: „Rollatoren hatten wir zwar noch nicht, aber sonst so ziemlich jede Art von Gehhilfe.“ Bis hin zur klassischen Krücke. „Und zum Teil erreicht uns dann nicht mal eine Verlustmeldung.“ Fördert Busfahren die Genesung?

Nachfragen bei der ORP können lohnen

Apropos Kurioses: „Der seltsamste Fall war vielleicht, dass einer unser Fahrer am Ende seiner Tour einen Grundschüler gefunden hat, der den Ausstieg an der Schule schlicht verschlafen hatte.“ Ob das wirklich in die Kategorie „Fundsachen“ fällt? Wie dem auch sei: „Da kümmern wir uns natürlich. Wir lassen Kinder nicht auf der Straße stehen.“

Wie gesagt: Verlorenes zu finden, ist ORP-Alltag. „Wir sind täglich mit gut 110 Fahrzeugen im Einsatz und haben etwa 10.000 Fahrgäste“, sagt Ulrich Steffen. „Es fällt immer wieder was an.“ Allen, die mal etwas verschusselt haben, rät der ORP-Chef, nicht gleich aufzugeben. „Ein Anruf bei uns lohnt sich. Schlimmer als ein ,Nein, tut uns leid’ wird es nicht.“

Kontakt zur ORP unter 03391/40 06 18 oder www.orp-busse.de

Von Alexander Beckmann