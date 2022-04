Dreetz

Bäume und Sträucher stehen in der Gehölzsammlung des Dreetzer Arboretums noch immer an ihren gewohnten Plätzen, doch ansonsten ist dort inzwischen alles geputzt und hergerichtet für kommenden Sonnabend, den 16. April. Denn ab 12 Uhr ist das Arboretum dann Gastgeber des 28. MAZ-Osterspaziergangs.

Drei Jahre lang mussten sich die Fans der Traditionsveranstaltung gedulden. Sowohl 2020 als auch 2021 verhinderte Corona das Frühlingsfest für die ganze Familie. Immerhin rund 500 Teilnehmer hatte es beim letzten Mal 2019 gegeben.

Förderverein Dreetz organisiert den Osterspaziergang

Wichtigster Partner bleibt der Förderverein Dreetz als Veranstalter des bunten Treibens. Und noch immer bietet das Arboretum der Landeswaldoberförsterei Grünaue beste Voraussetzungen für den abwechslungsreichen Nachmittag – nicht allein wegen des vielfältigen Grüns ringsum.

Die Dreetzer Feuerwehr hat auch in diesem Jahr den Grill fest im Griff. Quelle: André Reichel

Auf der Freilichtbühne bietet DJ Egbert Schröder aus Wittstock musikalische Unterhaltung. Im großen Pavillon steht alles fürs leibliche Wohl bereit. „Die Dreetzer Kita sorgt für selbstgebackenen Kuchen und unsere Feuerwehr steht am Grill“, kündigt Heike Albrecht vom Förderverein Dreetz an. „Der Lehmbackofen ist angeheizt. Das macht Familie Deter hier aus Dreetz. Es gibt frisches Brot.“

Marktstände präsentieren Prignitz, Ruppin und Havelland

Überhaupt sind regionale Erzeugnisse ein wichtiger Programmpunkt. Marktstände halten eine ganze Reihe saisonaler Angebote bereit.

Die Gärtnerei von Torsten und Heike Rose aus Segeletz kommt mit Pflanzen für Garten, Terrasse und Balkon.

Imker Oliver Schulze aus Barsikow bietet Honig und weitere Bienenprodukte an.

Fischer Peter Lehmann kommt mit frischem Fisch aus dem Havelland. Quelle: André Reichel

Fischer Peter Lehmann aus Hohennauen bringt seinen Räucherofen und frischen Fisch mit.

Der „Kinderladen“ aus Neustadt kommt mit allerlei Nützlichem fürs Kind und Mit-mach-Angeboten.

Wilfried Bels aus Perleberg ist mit seiner mobilen Schleiferei dabei und schärft Messer und Scheren aller Art.

Olaf Jaster aus Rathenow reist mit Korbwaren an und einheimische Handwerkerinnen stellen ihre Handarbeiten vor.

Und selbstverständlich wird auch die MAZ mit einem eigenen Stand mit von der Partie sein.

Kinderspaß und Exkursionen zur Wald und Heimatgeschichte

Pferde des Dreetzer Reiterhofes Neumann laden zu kurzen Ausritten über das Gelände ein und der Dreetzer Jugendclub bereitet nicht nur Spiele für Kinder vor, sondern stellt auch die Osterhasen, die kleine Überraschungen verteilen werden.

Das Wichtigste am Osterspaziergang sind natürlich die Spaziergänge. Zwei verschiedene Routen stehen am Sonnabend um 13.30 Uhr zur Auswahl. Förster Michael Noack wird bei einem Rundgang durchs Revier Lüttgen Dreetz erklären, was aktuell in der Waldwirtschaft so vor sich geht.

Joachim Ribbe (mit Schirm) vom Förderverein Dreetz geht mit den Besuchern auf die Spuren des ehemaligen Sprengstoffwerkes. Quelle: André Reichel

Joachim Ribbe vom Förderverein Dreetz begibt sich mit den Besuchern auf die im Wald versteckten Spuren des einstigen Sprengstoffwerkes. Die „Deutsche Sprengchemie“ produzierte nahe Dreetz bis 1945 mit tausenden Mitarbeitern für den Krieg, der ganz Europa verwüstete. Bis heute prägen die Überreste der Anlagen die Landschaft. Joachim Ribbe gilt als Experte für dieses Stück Heimatgeschichte.

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche

Für alle, die nicht so gut zu Fuß sind oder die das geeignete Schuhwerk zu Hause vergessen haben, gibt es auch direkt im Arboretum Wissenswertes: Anja Baumann aus Gartow zeigt auf der Streuobstwiese, wozu ausgebildete Jagdhunde in der Lage sind.

Der Förderverein Dreetz als Organisator und Veranstalter bittet alle erwachsenen Besucher um ein Eintrittsgeld von 2 Euro. Kinder und Jugendliche sind wie immer kostenlos beim MAZ-Osterspaziergang mit dabei. „Wir hoffen auf ganz tolles Wetter und viele, viele Besucher“, sagt Heike Albrecht.

Das Arboretum Lüttgen Dreetz (www.arboretum-dreetz.de) befindet sich in der Bartschendorfer Straße 13 in Dreetz. Parkplätze sind direkt am Gelände verfügbar.

Von Alexander Beckmann