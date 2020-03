Mehr als sechs Millionen Euro für die Hochschule

Neuruppin

Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) mit ihren Standorten Neuruppin und der Stadt Brandenburg soll in diesem Jahr vom Land 6,6 Millionen Euro erhalten, um den Forschungsbereich ausbauen zu können. Dafür hat sich am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Landtages in Potsdam ausgesprochen.

Abgeordnete fordern dauerhafte Hilfe für die MHB

„Ich freue mich, dass sich die Landesregierung zur MHB bekennt“, sagte Landrat Ralf Reinhardt ( SPD). Allerdings sei die Hochschule, um Forschung betreiben und Ärzte ausbilden zu dürfen auf eine dauerhafte Unterstützung angewiesen.

Deshalb werde für die Hochschule im nächsten Jahr eine ähnliche Summe als Landeshilfe notwendig sein, betonte der Neuruppiner Kreistagsabgeordnete Wolfgang Freese, Fraktionschef der Bündnisgrünen.

Aus diesem Grund sollte der Kreistag am Donnerstag beschließen, das Land aufzufordern, die MHB ab diesem Jahr mit einer sogenannten „institutionellen Förderung“ zu unterstützen. Dafür hatten sich im Vorfeld auch alle anderen Fraktionen bei einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz ausgesprochen.

Wegen der Corona-Krise wurde der Kreistag bereits in der vergangenen Woche abgesagt. Indes will der Landtag am 1. April über den Zuschuss für die MHB befinden.

Von Andreas Vogel