Befangenheitsantrag statt Urteil

Neuruppin

Entgegen eines Antrags der Verteidigung entschied die erste Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin, die Vernehmungsbeamtin der 34-jährigen Elisabeth K. aus Wittstock zu hören. Die gebürtige Kyritzerin sitzt wegen Drogenhandels seit dem 29. April auf der Anklagebank.

Befangenheitsantrag gegen die Richter gestellt

Bei der Polizei hatte sie ein umfangreiches Geständnis abgelegt, das sie vor Gericht widerrufen hat. Zum Inhalt ihrer damaligen Aussage sollte die Beamtin befragt werden. Gegen den Willen des Verteidigers. Der stellte daraufhin im Namen seiner Mandantin einen Befangenheitsantrag gegen die ganze Strafkammer. Warum? Für eine Begründung hat er bis zum 13. Mai Zeit.

Ungeachtet dessen setzte das Gericht die Verhandlung fort: Mit der oben genannten Polizeibeamtin. Sie hatte der zweifachen Mutter vorgeworfen, dass sie seit Juni 2017 mit Drogen handele.

Daraufhin, so die Beamtin, habe Elisabeth K. darüberhinaus zugegeben, dass sie bereits Anfang 2014 angefangen habe, Drogen zu verkaufen. Sie selbst habe Marihuana und Amphetamine konsumiert, um nach der Trennung von ihrem Mann wieder „auf die Beine zu kommen“.

Über ihren damaligen Freund habe sie 2015 ihren Neuruppiner Lieferanten kennengelernt, bei dem sie alle zwei Wochen zunächst jeweils 100 Gramm Marihuana und Amphetamine kaufte, später dann jeweils ein Kilogramm. Aus Angst um sich und ihre Kinder wollte sie den Namen ihres Dealers nicht preisgeben.

Beschuldigte mit Ermittlungsergebnissen konfrontiert

Daraufhin habe sie ihre Ermittlungsergebnisse offen gelegt, sagte die Beamtin. Sie wusste von elf Beschaffungsfahrten innerhalb einiger Monate zu dem Neuruppiner, die sie durch ein GPS am Fahrzeug der Angeklagten hatten nachverfolgen können.

Sie habe ihr ein Foto des Lieferanten vorgelegt, woraufhin Elisabeth K. ihn identifiziert habe. Die Telefonüberwachung, so die Beamtin, habe definitiv ergeben, dass Elisabeth K. mit Drogen handelte. „Da gab es so szenetypische Verklausulierungen wie ’ Haste was da? Ich brauch was Grünes oder was Schnelles’.“

Im Juli 2018 gab es eine Durchsuchung in der Wohnung der Angeklagten in Wittstock. Die Polizei stellte rund 750 Gramm Marihuana, etwa 570 Gramm Amphetamin und um die 900 Euro sicher.

Unbelehrbar

Doch damit war nicht Schluss. Es gab einen Hinweis, dass die Angeklagte weiter dealt. Dem ging die Polizei nach, überwachte wiederum die Telefonanschlüsse der Angeklagten. Am 4. November vergangenen Jahres durchsuchte die Polizei verschiedene Wohnungen in Wittstock. „Bei ihr in der Wohnung lagerten, wie vermutet, nur wenige Drogen“, sagte die Beamtin vor Gericht. Dafür umso mehr bei drei anderen Personen. So waren etwa 800 Gramm Amphetamine in einem Tiefkühlfach versteckt, adressiert an die Angeklagte.

Sie wurde an diesem Tag festgenommen, ebenso wie die, in deren Wohnungen die Drogen gefunden worden waren. Elisabeth K. sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Psychiatrische Begutachtung abgelehnt

In eine psychiatrische Begutachtung zur Frage der Schuldfähigkeit hatte sie zunächst eingewilligt.

Dann kam ein Schreiben ihres Verteidigers, dass sich seine Mandantin nicht in der Lage zu einer Begutachtung sehe. Der Sachverständige sah bei der 34-Jährigen einen schädlichen Gebrauch von Cannabis und anderen Drogen, aber keine manifeste Anhängigkeit.

Sie nehme Amphetamin, um den Alltag zu bewältigen und Cannabis, um schlafen zu können. Sie habe Defizite im Beziehungsverhalten. „Sie hat keine glückliche Auswahl bei ihren Lebenspartnern“, so der Gutachter.

Angeklagte voll schuldfähig

Weder ihr Drogenkonsum noch Beziehungsproblematik führten aber zu einer Einschränkung ihrer Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit, so der Gutachter. Die ihr vorgeworfenen Taten waren keine Beschaffungstaten wegen Suchtdrucks. Fazit: Elisabeth K. ist für ihr Handeln voll verantwortlich.

Auch die Voraussetzungen für eine mögliche Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sah der Sachverständige jedenfalls aus psychiatrischer Sicht für nicht gegeben. Eine Suchtberatung und eine ambulante Therapie hielt er für die geeigneten Maßnahmen.

Mit einem Urteil ist nicht vor Juni zu rechnen.

Von Dagmar Simons