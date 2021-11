Neuruppin

Regionale Produkte werden bei den Verbrauchern in Brandenburg immer beliebter. Das gilt auch für die weihnachtlichen Accessoires wie den Christbaum und den sonntäglichen Braten.

Wer bei der Wahl des Baumes auf heimischen Anbau schwört und sich seinen Baum ganz individuell auswählen möchte, wird auch in diesem Jahr fündig.

Forstbetriebe und private Waldbesitzer bieten auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin Nadelbäume zum Selberschlagen an und halten auch einen Imbiss oder warme Getränke bereit.

Coronaschutz im Nadelwald

Allerdings sind die Besucher verpflichtet, die geltenden Corona-Regeln einzuhalten, um sich und andere zu schützen. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin können Weihnachtsbäume in Neuruppin, Nackel und Heiligengrabe geschlagen werden.

Neuruppin: Am Aldi-Parkplatz in Alt Ruppin bietet die Landeswaldoberförsterei Kiefern, Tannen und Fichten zum Selbstschlagen vom 16. bis 18. Dezember, von 9 bis 15 Uhr an. Zum Imbiss am Lagerfeuer wird am 18. Dezember eingeladen.

Nackel: Das Weihnachtsbaumschlagen in Nackel startete bereits am vergangenen Wochenende Der Behrendts Hof befindet sich unweit der Bundesstraße B5 zwischen Friesack und Wusterhausen. Bis zum 23. Dezember sind dort ab 9 Uhr die Tore für Besucher geöffnet. Nordmanntannen und Blaufichten können im angrenzenden Wald selbst geschlagen werden. Am vierten Adventswochenende (18. und 19. Dezember) findet ein Hoffest für die ganze Familie statt. Behrendts Hof ist unter der Nummer 033978/5 04 40 zu erreichen.

Heiligengrabe: Im Stiftsforst des Klosters Heiligengrabe stehen am 11. und 18. Dezember, von 10 bis 13 Uhr, Blaufichten, Omorikafichten, Nordmann-, Korea-, Kork- und Coloradotannen zur Auswahl. Zum Stiftsforst gelangt man vom Kloster am Bahnhof vorbei, Richtung Wilmersdorf und dann den Wegweisern folgend. Das Kloster auf dem Stiftsgelände 1, ist unter der Telefonnummer 033962/80 80 zu erreichen.

Von Cornelia Felsch