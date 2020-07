Naturschutzbeirat in Sorge um Alleen und Seen in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Der Zustand der Alleen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist „besorgniserregend“, wie Karin Schönemann vom Bau- und Umweltamt bei einem Pressegespräch des Landkreises am Mittwoch mitteilte.

Die Behörde arbeitet mit dem Naturschutzbeirat Ostprignitz-Ruppin zusammen, dessen neue Legislaturperiode im vergangenen Dezember begann. Beim Pressegespräch berichtete Karin Schönemann von der jüngsten Sitzung – und den ökologischen Herausforderungen, denen sich der Naturschutzbeirat derzeit stellt. Ein Schwerpunktthema: die Alleen.

Alleen sind für die Umwelt wichtig

Anlass dafür war ein starker Rückschnitt alter Eichen an einer Allee. Dieser sei nicht sachgemäß durchgeführt worden – was zu Fäulnis und einem Absterben der Bäume führen könne. „Es muss auch Aufklärung geleistet werden, warum Alleen so wichtig sind“, so Karin Schönemann.

Ebenfalls Thema der Sitzung: Der Zustand der Seen im Gebiet des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land. Den meisten Seen gehe es „in ökologischer Hinsicht schlecht“, so das Fazit. Ein Problem sei, dass sie wenig bis stellenweise gar keinen Bewuchs mit Wildpflanzen mehr aufweisen würden, sagt Karin Schönemann.

Dialog mit den Menschen im Landkreis

Grund dafür könnten zu viele von Menschen eingesetzte Fische sein. „Es ist ganz wichtig, dass wir einen Dialog haben, um die Ursachen zu erforschen“, sagte Karin Schönemann.

Der Kreissprecher Alexander von Uleniecki machte ebenfalls auf die Situation der Gewässer ik Kreis Ostprignitz-Ruppin aufmerksam. An der Badestelle Borker See, bei der kürzlich Blaualgen festgestellt wurden (die MAZ berichtete), habe sich die Situation verschlechtert. Dementsprechend werde den Menschen dort weiterhin vom Schwimmen abgeraten.

Von Johanna Apel