Groß Pankow

Auenwälder haben wichtige Funktionen für den Gewässer- und Klimaschutz. Sie dienen als Kohlenstoffspeicher und Wasserfilter und bieten wertvollen Schutz gegen Hochwasser. Außerdem sind sie besonders artenreich.

Um die bedrohten Lebensräume zu erhalten, widmet sich die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg deshalb in einem EU-Life-Projekt bis zum Jahr 2022 Auen- und Moorwäldern in den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und Dahme-Spreewald.

Damit sich auch an der Stepenitz (Prignitz) in Zukunft wieder standortgerechte Auenwälder entwickeln können, hat die Stiftung an sieben Standorten entlang des Gewässerlaufs zwischen den Ortschaften Lübzow und Seddin in den vergangenen Wochen über 3000 Bäume und Sträucher in den Boden der Flussaue gebracht.

Weiden werden zu Auenwäldern

Im landesweiten Vergleich ist das Fließgewässersystem der Stepenitz noch sehr naturnah, doch an manchen Ufern fehlen die typischen gewässerbegleitenden Auenwälder. Sie wurden teilweise Anfang des 20. Jahrhunderts gerodet, um die Auen als Wiesen und Weiden nutzen zu können.

Heute werden sie kaum noch genutzt, so dass sie mit Schilfröhricht dicht zugewachsen sind. „Mit den Pflanzungen wollen wir wieder einen Auenwald mit seinen vielfältigen Funktionen etablieren“, sagt Projektmitarbeiterin Inga Willecke. „Die Gehölze sichern zum Beispiel die Uferböschungen und beschatten in den Sommermonaten das Gewässer, wodurch sich die Stepenitz nicht so stark erwärmt.“

Ein Segen für Lachs und Bachmuschel

Von den verbesserten Sauerstoffverhältnissen profitieren dann auch wieder bedrohte Arten, die an sommerkühle Gewässer angepasst sind, wie die Kleine Bachmuschel oder Fische wie Döbel, Hasel und Lachs.

Gepflanzt wurden Bäume aus regionalem Saatgut – unter anderem Ebereschen, Flatter-Ulmen, Erlen, Mandel-Weiden, Schneebälle sowie Eschen. Rund 3,8 Millionen Euro fließen dafür aus dem Life-Programm der Europäischen Union nach Brandenburg. Die Stiftung steuert rund 1,3 Millionen Euro bei.

Von Cornelia Felsch