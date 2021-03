Neuruppin

Ein Gotlandschaf der Bio-Ranch Zempow posiert fotogen als Modell auf der Titelseite des neuen Veranstaltungskalenders, den nun die Fördergemeinschaft ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) herausgeben hat.

Die Schafspaziergänge, die die Ranch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in den Ferien veranstaltet, sind nur eines der mehr als 250 Angebote der „Brandenburger Bio-Termine 2021“.

Ranchsafari und Pflanzenmarkt

Streifzüge durch die Natur in Verbindung mit dem Besuch von Bio-Höfen sind auch in Corona-Zeiten möglich. Auf der Bio-Ranch gibt es viele Veranstaltungsglanzpunkte, wie die Bioerlebnistage, Ranch-Safaris und das Hoffest im August.

Ebenfalls im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land, in Altglobsow (Oberhavel), befinden sich der Samenbaubetrieb „Biozüchtergarten“ und der Gemüsebaubetrieb „Good Food Syndicate“.

Sie laden im Mai zum Jungpflanzenmarkt und im Juli zum Sommerblütenfest ein. Die Gäste können selbst frisches Gemüse ernten, Bauerngarten-Blumen pflücken und Köstliches aus der Region genießen.

Info-Hefte für Bio-Aktionen in Brandenburg

Wer wissen möchte, warum Kühe gern Hörner tragen und sich auf der Weide besonders wohl fühlen, ist auf dem Ökohof „Stolze Kuh“ willkommen, dessen Tiere auf den Flächen des Nationalparks Unteres Odertal weiden. Dort laden die Betreiber zu Kuhflüster-Seminaren, Weidebesuchen und zum „Kuhbiläum“- Hoffest im Mai ein.

Die kostenlos erhältlichen FÖL-Broschüren werden vom Brandenburger Landwirtschaftsministerium und dem europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums der Europäischen Union unterstützt. Die Hefte sind über regionale Bio-Lieferdienste und in Ökoläden erhältlich. Man kann auch Exemplare bestellen per Mail an u.spletzer@foel.de.

Von Cornelia Felsch