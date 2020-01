Ehrenmedaillen für Neuruppiner Politikerinnen

Neuruppin

Fast 500 Menschen kamen am Freitagabend in die Neuruppiner Kulturkirche, um beim offiziellen Neujahrsempfang der Fontanestadt das neue Jahr einzuläuten. Unter dem Motto „Gesundheitsstadt Neuruppin“ stand der Medizinstandort Neuruppin im Fokus des Abends.

Michael Ranft, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, war stellvertretend für Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher nach Neuruppin gekommen. „Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) leistet einen bedeutenden Beitrag für die Gewinnung medizinischen Nachwuchses im Land Brandenburg“, sagte er.

City-Sänger Tomi Krahl sorgte für die musikalische Begleitung des Neujahrsempfangs. Quelle: Reyk Grunow

Viele Wünsche für den Medizinstandort Neuruppin

Ranft vermied es jedoch, klare Zusagen für die vielfältigen Wünsche aus Neuruppin zu geben. Weder für den von MHB-Präsident Edmund Neugebauer geforderten Ausbau des Forschungsstandortes Neuruppin noch für den von Bürgermeister Jens-Peter Golde erhofften Hubschrauberlandeplatz an den Ruppiner Kliniken.

Edmund Neugebauer verwies in seiner Rede auf die „zivilgesellschaftliche Mission“ seiner Hochschule. Er lobte das Engagement der MHB-Studierenden am Standort Neuruppin und versprach: „Wir wollen noch mehr als bisher an den gesellschaftlichen Debatten teilnehmen.“

Ehrenmedaille für Kommunalpolitikerinnen

Höhepunkt des Neujahrsempfangs war die Verleihung der Ehrenmedaille der Fontanestadt an die Politikerinnen Hannelore Gußmann ( SPD) und Ilona Reinhardt ( Die Linke). Hannelore Gußmann war mehr als 30 Jahre lang in verschiedenen Ämtern und Positionen in der Fontanestadt politisch engagiert.

Die Ehrenmedaille der Stadt Neuruppin. Sie wird „in Anerkennung besonderer Verdienste um die Fontanestadt Neuruppin und ihrer Einwohner“ verliehen. Quelle: Reyk Grunow

Zuletzt leitete sie den Schul-, Kultur- und Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung und war Mitglied des Kreistags Ostprignitz-Ruppin. Zur Kommunalwahl 2019 trat sie nicht mehr als Kandidatin an und schied aus beiden Gremien aus.

Gußmann wirkte an der Gründung der Städtepartnerschaft mit Bad Kreuznach mit und setzte sich als langjährige Betriebsratsvorsitzende der Ruppiner Kliniken für die Interessen der Beschäftigten ein.

Bislang fast nur Männer als Preisträger

Die gebürtige Neuruppinerin Ilona Reinhardt gehörte der Stadtverordnetenversammlung ihrer Heimatstadt 50 Jahre lang ohne Unterbrechung an. Zunächst als Mitglied SED, dann für deren Nachfolgepartei PDS und zuletzt für die Partei Die Linke. Auch sie ist aus der Stadtverordnetenversammlung ausgeschieden.

Rund 500 Menschen kamen zum Neujahrsempfang der Fontanestadt Neuruppin in der Kulturkirche. Quelle: Reyk Grunow

1969 wirkte sie bei der Gründung des ersten Jugendclubs in Neuruppin mit und investierte später viel ehrenamtliche Arbeit in das Projekt, das sich im heutigen Restaurant Rosengarten am Schulplatz befindet. 1991 gehörte Reinhardt zu den Gründerinnen des ersten Neuruppiner Frauenhauses.

Die erste der drei Ehrenmedaillen wurde bereits am 22. Dezember an den ehemaligen Dirigenten des Neuruppiner A-cappella-Chors, Hans-Peter Schurz, verliehen. Schurz war an diesem Tag im Rahmen des Weihnachtsoratoriums zum letzten Mal als Dirigent des Chors tätig. Die Verleihung war wegen Schurz’ DDR-Vergangenheit umstritten.

Die Verleihung der Ehrenmedaillen an die beiden ehemaligen Politikerinnen setzte an diesem Abend auch ein Zeichen der Geschlechtergerechtigkeit: bis auf Ruth Preuß im Jahr 2005 waren acht der bisherigen neun Preisträger der Ehrenmedaille Männer.

Von Feliks Todtmann