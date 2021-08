Neuruppin: Ab Oktober gilt ein höherer Gaspreis

Neuruppin

Die Zeit der stabilen Erdgaspreise in Neuruppin ist vorbei: Die Neuruppiner Stadtwerke reagieren auf die Entwicklung des Weltmarktes und erhöhen zum 1. Oktober den Arbeitspreis um 1,5 Cent je Kilowattstunde, kündigten am Dienstag Stadtwerke-Chef Thoralf Uebach und Prokurist Guido Gerlach an.

Demnach müssen Kunden, die in einer Etagenwohnung leben und im Jahr etwa 4000 Kilowattstunden Gas verbrauchen, mit monatlichen Mehrkosten von etwa 5,95 Euro rechnen. Eigenheimbesitzer mit einem jährlichen Verbrauch bis 15.000 Kilowattstunden müssen ab Oktober knapp 15 Euro je Monat für die Gasversorgung zahlen, sagte Gerlach.

Die Hälfte des Gaspreises ist beeinflussbar

Laut dem Prokuristen haben die Stadtwerke eine erste Erhöhung für die rund 4100 Gaskunden abgewendet – denn seit Januar muss auch für die Versorgung mit Erdgas die neue CO2-Steuer gezahlt werden. Diese Kosten, sie beträgt in diesem Jahr für Erdgas 0,46 Cent je Kilowattstunde, haben die Stadtwerke seit Januar selbst getragen. Der CO2-Preis für Erdgas steigt bis zum Jahr 2025 auf 1,0 Cent je Kilowattstunde.

Derzeit können die Stadtwerke etwa 49 Prozent des Gaspreises beeinflussen, der Rest ergibt sich aus den Kosten für die verschiedenen Steuern für Erdgas, CO2 und Mehrwehrtsteuer, dem Netzentgelt sowie der Konzessionsabgabe. Zum Vergleich: Beim Strom können die Stadtwerke laut Geschäftsführer Uebach lediglich noch 25 Prozent der Kosten beeinflussen. „Wer sparsam mit Energie umgeht, kann Geld sparen“, so Uebach. Wer viel verbrauche, werde stärker belastet. Dies sei von der Politik auch so gewünscht.

Stadtwerke: Der Markt ist schwer durchschaubar

Die Stadtwerke kaufen ihr Gas am sogenannten Terminmarkt, wobei das Gasjahr vom 1. Oktober des laufenden Jahres bis zum 30. September des Folgejahres geht. Die Preise auf dem Gasmarkt steigen derzeit kräftig. Habe eine Megawatt-Stunde noch vor wenigen Monaten 14 Euro gekosten, werde derzeit ein Preis von 30 Euro je Megawatt-Stunde verlangt, sagte Prokurist Gerlach. Das ist mehr als eine Verdopplung.

Selbst für die Stadtwerke ist der Markt derzeit schwer durchschaubar. Bekannt ist, dass die Erdgasspeicher derzeit lediglich zur Hälfte gefüllt und die Lieferungen aus Russland eingeschränkt sind. Ob das mit den Querelen um den Bau der Erdgastrasse Nordstream 2 durch die Ostsee zu tun hat, das ist unklar. Sorgen bereitet Stadtwerke-Chef Uebach, dass derzeit auf dem Markt keine Entspannung bei den Preisen für Erdgas in Sicht ist.

Fernwärme-Kunden müssen auch mit höheren Preisen rechnen

Auch die etwa 6500 Fernwärme-Kunden der Neuruppiner Stadtwerke können sich bereits auf eine Preiserhöhung einstellen. Denn die Fernwärme wird zu großen Teilen von Blockheizkraftwerken geliefert, die mit Erdgas betrieben werden. Die Erhöhung kommt aber erst zum 1. Januar, da die Preise für Fernwärme die Kosten für das laufende Kalenderjahr berücksichtigen. Darüber hinaus hätten Fernwärme-Kunden den Vorteil, dass sie sich nicht um den von der Politik geforderten Abschied von fossilen Brennstoffen kümmern müssten, sagte Gerlach. Das sei Aufgabe der Energieversorger.

„Jetzt geht es an die Geldbörse“, so Stadtwerke-Chef Uebach. Er bedauerte, dass in der Politik derzeit nur noch über die Höhe des CO2-Preises gestritten werde, aber weniger darüber, wie der Ausstoß von CO2 verringert werden könne. Die Politik schummele sich da raus, so Uebach.

Kostenfreie Beratungen

Indes verwies Gerlach auf die kostenfreien Energieberatungen der Stadtwerke. Dabei könnte sowohl über Förderprogramme für eine energetische Sanierung beraten als auch nach einer Optimierung der Heizung im jeweiligen Haushalt geschaut werden. So könnten Wärmeverluste bei der Verteilung um bis zu 70 Prozent reduziert werden, wenn die Rohrleitungen isoliert sind. „Wir leisten uns den Luxus und beheizen das gesamte Haus“, so Gerlach. Es stelle sich jedoch die Frage, ob das wirklich notwendig sei.

Von Andreas Vogel