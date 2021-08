Die Fontane-Festspiele 2021 sind wieder in vollem Gange: Am Wochenende startete der zweite Teil des Neuruppiner Festivals mit der Verleihung des Fontane-Literaturpreises. Judith Zander nahm die Auszeichnung in der Kulturkirche entgegen. Wenige Stunden zuvor war die kuriose Ausstellung „Ein gewisses Quantum Mumpitz“ eröffnet worden.