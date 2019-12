MHB-Studenten kämpfen gegen Blutkrebs

Neuruppin

Drei Minuten dauert das Ganze: eine Minute pro Wattestäbchen. Drei Minuten, die Leben retten können. Medizinstudentin Henriette wischt sich mit dem Stäbchen über die Innenseite ihrer Wange. „Das garantiert, dass sich genügend Zellmaterial am Stäbchen befindet“, sagt ihre Kommilitonin Nele Neveling.

Die 24-Jährige Neveling studiert im vierten Semester Medizin an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin. Gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Josephine Steinborn hat sie eine Typisierungsaktion der DKMS organisiert, die am Dienstag in der MHB stattfand. Dabei konnten sich potentielle Spender in die Stammzellenspenderkartei der DKMS eintragen lassen.

DKMS: Mit Wattestäbchen gegen Blutkrebs In Deutschland erkranken jährlich rund 39.000 Menschen an einer Form von Blutkrebs. Seit 1991 engagiert sich die DKMS in Deutschland im Kampf gegen die Krankheit, bis 2016 unter dem Namen Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Mittlerweile haben sich weltweit über 9,5 Millionen Menschen registrieren lassen, davon allein sechs Millionen in Deutschland. In 81.600 Fällen erhielten Patienten Stammzellspenden.

Rein statistisch erkrankt etwa alle 15 Minuten ein Mensch in Deutschland an Blutkrebs. Für viele Patienten gibt es oft nur eine Hoffnung auf Überleben: eine Stammzellentransplantation. Dafür braucht es jedoch einen Spender für passende Stammzellen. Nur für jeden zehnten Patienten gibt es bisher passende Spender.

Drei Minuten, die Leben retten können: Medizinstudentin Henriette lässt sich als Stammzellenspenderin registrieren. Quelle: Feliks Todtmann

Die Gewebeproben, die an den Wattestäbchen haften bleiben, werden später im Labor der DKMS untersucht. Sämtliche Daten den möglichen Spender werden in einen Datenbank eingetragen. Die Spender müssen körperlich und geistig gesund sein und dürfen nicht älter als 55 Jahre sein.

Heilung für an Blutkrebs erkranktes Mädchen

Josephine Steinborn hat bereits Erfahrung mit der Organisation von Registrierungsaktionen: Vor ihrem Studium hat sie eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester an einem Berliner Krankenhaus absolviert. Dort arbeitete sie auf einer Station für krebskranke Kinder.

Für eine 10-jährige Leukämiepatientin auf ihrer Station organisierte sie im Mai dieses Jahres gemeinsam mit Kollegen eine Registrierungsaktion der DKMS – mit Erfolg: Es fand sich ein passender Spender. Das Mädchen wurde im August erfolgreich operiert und ist heute auf dem Weg der Besserung.

Registrierung auch im nächsten Jahr wieder

Am Ende der Typisierungsaktion in Neuruppin haben sich 62 Menschen registrieren lassen. Darunter etliche Mitarbeiter der Neuruppiner Stadtverwaltung, die eigens für die Registrierung freigestellt wurden.

Josephine Steinborn ist zufrieden: „Jeder einzelne Spender zählt“, sagt sie. Ein Spender wolle das nächste Mal mit seinem gesamten Sportverein wiederkommen – 250 Leute. Steinborn ist sich sicher: „Wir werden definitiv auch im nächsten Jahr wieder eine Aktion starten.“

Von Feliks Todtmann