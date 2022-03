Neuruppin: Polizeidirektion will jetzt auch Drohnen einsetzen

Neuruppin

Noch in diesem Jahr will die Polizeidirektion Neuruppin beim Kampf gegen den oft zu geringen Abstand von Autofahrern auch Drohnen einsetzen. Das hat Frank Storch, der Chef der Polizeidirektion Nord, diese ist für die Kreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel, am Freitag in Neuruppin angekündigt. Der Grund – zu geringer Sicherheitsabstand gehört, neben überhöhter Geschwindigkeit, seit Jahren zu den Hauptunfallursachen in der Region.

Unklar ist noch, ab wann die Verkehrspolizei über die Drohnen verfügen kann. „Das ist nicht unsere Technik, wir leihen sie uns bei der Bereitschaftspolizei aus“, sagte Storch. Der Polizeichef will die neue Technik, die jetzt vor Ort erprobt werden soll, jedoch möglichst noch im ersten Halbjahr vorstellen.

Polizeidirektion in Neuruppin: acht Prozent mehr Verletzte bei Verkehrsunfällen

Indes ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeidirektion im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent auf 12.601 gestiegen. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich sogar um mehr als acht Prozent auf 1667 Personen – beide Zahlen liegen aber immer noch deutlich unter den Daten aus dem Jahr 2019. Deshalb sprach Polizeichef Storch, der die Zahlen für 2021 am Freitag vorstellte, auch von einem Corona-Knick.

Dieser trifft allerdings nicht für die Menschen zu, die bei Verkehrsunfällen in der Region getötet wurden: 2021 starben 24 Personen, ein Jahr zuvor waren es sogar 29 Menschen. Zum Vergleich: 2019 waren im Bereich der Polizeidirektion Nord 19 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.

Ein zweiter Blitzer-Anhänger für die Polizeidirektion Nord in Neuruppin

Auch beim Ahnden von Rasern setzt die Polizei verstärkt auf neue Technik – werden doch laut Polizeichef Storch im Schnitt in der Region täglich fünf Menschen durch Unfälle verletzt. In der Polizeidirektion Nord gibt es deshalb seit Anfang des Jahres einen zweiten Blitzer-Anhänger, der automatisch und rund um die Uhr Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert.

Die Blitzer-Anhänger werden laut dem Polizeichef sowohl von Autofahrern als auch von Bauleuten, die auf der Autobahn A 24 arbeiten, begrüßt. Das Ziel sei eine höhere Verkehrssicherheit und ein besserer Schutz der Menschen, hieß es. Storch räumte jedoch ein, dass die Polizei nicht überall vor Ort sein könne.

Neuruppiner Polizei will Tempo 70 auf mehr Alleen

Auffällig ist laut Polizei, dass sich der Anteil der Senioren bei den Verkehrstoten in der Region im vergangenen Jahr fast verdoppelt hat. Storch appellierte deshalb an alle Kraftfahrer, sich bei gesundheitlichen Problemen nicht ans Steuer zu setzen. Die Polizei will in diesem Jahr wieder verstärkt Senioren zu Schulungen einladen. Die meisten dieser Veranstaltungen waren in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

„Straßenbäume verzeihen keine Fehler“, betonte Storch und verwies darauf, dass mehr als die Hälfte der Verkehrstoten im vergangenen Jahr in der Region auf Unfälle zurückzuführen sei, bei denen ein Auto an einem Baum landete. Die Polizei will deshalb bei den Verkehrsunfallkommissionen darauf dringen, dass auf Alleenstraßen vermehrt Tempo 70 gilt, statt Tempo 80. Das sei zwar nach dem Alleenerlass des Landes schon seit einigen Jahren möglich, wird aus Sicht der Polizei aber längst noch nicht überall umgesetzt. „Wir können das nicht entscheiden, wir können nur darauf hinweisen“, so Storch.

Von Andreas Vogel