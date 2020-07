Neuruppin/Perleberg

Wiebke Papenbrock will Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis 56 bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr werden. Die 40-jährige Neuruppinerin hat dafür die Unterstützung des Unterbezirksvorstands Ostprignitz-Ruppin.

Damit gibt es bereits zwei Kandidatinnen für die SPD-Direktkandidatur 2021: Am vergangenen Freitag hatte Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura erklärt, dass sie gerne bei der Bundestagswahl für die Partei antreten will. Unterstützt wird sie dabei vom Vorstand des SPD-Unterbezirks Prignitz.

Anzeige

Nachfolgerin für Dagmar Ziegler gesucht

Seit 2009 hieß die Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis immer Dagmar Ziegler. In jenem Jahr gewann die Prignitzerin bei der Bundestagswahl auch das Direktmandat. 2013 und 2017 scheiterte sie jeweils an Sebastian Steineke ( CDU), zog aber über die Landesliste ihrer Partei jeweils in den Bundestag ein.

Weitere MAZ+ Artikel

Nun hört Dagmar Ziegler auf und kandidiert nicht noch einmal. Darum wird jetzt ein neuer Direktkandidat oder eine Direktkandidatin für die Sozialdemokraten gesucht – weitere Kandidaturen sind nicht auszuschließen.

Wiebke Papenbrock sitzt bereits im OPR-Kreistag

Wiebke Papenbrock ist privat und politisch fest im Raum Neuruppin verankert. Die 40-jährige sitzt bereits für die SPD im Ostprignitz-Ruppiner Kreistag und ist kommunalpolitisch für die SPD im Amt Temnitz aktiv. Beruflich arbeitet sie in Berlin für eine Bundesbehörde.

Das Zusammenspiel dieser beiden unterschiedlichen Ebenen ist für sie auch eine Motivation, um sich um die Bundestagskandidatur zu bewerben. Sie wolle das, was sie auf lokaler Ebene machen könne, mit dem verbinden, was sie in Berlin mache, und in diesem Sinne „Mittlerin“ sein.

SPD-interner Auswahlprozess dauert noch einige Monate

Es ist aber noch ein weiter Weg, bis sie dies wirklich tun kann. Wiebke Papenbrock gab sich deswegen auf MAZ-Nachfrage hin insgesamt noch sehr zurückhaltend hinsichtlich ihrer Ambitionen. Schließlich sei dies zunächst ein SPD-interner Prozess, der erst „in einigen Monaten“ abgeschlossen sein werde.

Denn zunächst steht eine Konferenz der SPD-Wahlkreisdelegierten an. Auf dieser wird erst entschieden, wer überhaupt Direktkandidat der Sozialdemokraten im Wahlkreis 56 wird.

Der drittgrößte Wahlkreis Deutschlands

Mit dabei sein werden dann Delegierte aus dem gesamten Wahlkreis 56. Dieser umfasst die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sowie mit der Stadt Nauen und den Ämtern Friesack, Nennhausen und Rhinow Teile des Havellandes. Flächenmäßig ist der Wahlkreis damit der drittgrößte in ganz Deutschland.

Wer auch immer gewählt wird: Erst dann beginnt der eigentliche Wahlkampf gegen die Direktbewerber der anderen Parteien – auch die werden voraussichtlich frühestens im Herbst benannt werden.

Erklärtes Ziel der Sozialdemokraten ist es, bei der Bundestagswahl CDU-Mann Sebastian Steineke das Direktmandat wieder abzujagen.

Von Bernd Atzenroth