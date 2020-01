Wegen schwerer Brandstiftung hat das Neuruppiner Amtsgericht einen 34-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Der Mann hatte am 26. Februar 2016 ein Feuer in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Wulkow gelegt. Das Motiv dafür bleibt rätselhaft.