11. September 2001: Was Attentäter Mohammed Atta mit Neuruppin zu tun hat

Die Terroranschläge am 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York sind auch 20 Jahre danach unvergessen. Die MAZ blickt mit Menschen aus der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin auf den Tag zurück, der die Welt verändert hat.

Der Geschäftsführer des Neuruppiner Büros Plankontor, Jörg Lewin, wird das in seinem ganzen Leben nicht vergessen. Denn er musste danach feststellen: Haupttäter Mohammed Atta war sein Mitarbeiter, er arbeitete als Zeichner für Plankontor, auch in Neuruppin.

Jörg Lewin war vier Jahre lang der Chef von Mohammed. Atta arbeitete als „Zeichenknecht“ im Neuruppiner Plankontor, um sich sein Stadtplanungs-Studium an der Technischen Universität in Hamburg zu finanzieren. Er war ausgebildeter Architekt.

Stadtpläne von der Neuruppiner Altstadt

Mohammed Atta, 1968 in Ägypten als Sohn eines Rechtsanwalts geboren, hat vorwiegend im Hamburger Büro von Plankontor mitgearbeitet. Von 1992 bis 1997 zeichnete er an drei Tagen in der Woche Stadtpläne, kolorierte diese, darunter auch den der Neuruppiner Altstadt. „Mindestens einmal war er auch selbst in Neuruppin“, erinnert sich Jörg Lewin im MAZ-Gespräch.

„Mohammed Atta war genauso, wie es sich ein Arbeitgeber wünscht“, erzählt Jörg Lewin. „Er sprach fließend Deutsch, erledigte alle Aufgaben, die ihm aufgetragen wurden. Nur von Frauen ließ er sich ungern etwas sagen.“ Letzteres haben die Mitarbeiter von Plankontor jedoch erst in der Aufarbeitung festgestellt. Auch bei Feiern und Betriebsausflügen war Atta nie dabei.

Mohammed Atta war ein guter Zeichner

Jörg Lewin beschreibt Mohammed Atta als streng gläubig, doch damit hatte er kein Problem. Mehrmals am Tag zog sich Atta kurzzeitig zum Beten zurück. Gleichzeitig war er ein wichtiger Mitarbeiter. Bevor es Computer dafür gab, mussten die Planer alle Zeichnungen per Hand anfertigen. „“Kaum einer konnte so gut zeichnen wie unser Mohamed“, erinnert sich Jörg Lewin.

Doch als moderne Technik das traditionelle Zeichnen mit Bleistift und Papier ablöste, wurde die Stelle von Mohammed Atta überflüssig. „Seitdem hatten wir nichts mehr von Mohammed gehört, bis zum September 2001“, sagt Jörg Lewin. Als er – wie so viele – am 11. September völlig geschockt die Bilder der brennenden Türme im Fernsehen sah, dachte er nicht an seinen einstigen Mitarbeiter.

Telefone standen nicht mehr still

Zwei Tage später, es war später Abend, bekam Jörg Lewin, der sich in seinem Hamburger Befand, von seiner Frau einen Anruf. Im Fernsehen wurden die Gesichter der Attentäter gezeigt. Eins davon war das von Mohammed Atta. Danach standen bei Jörg Lewin für mehrere Wochen die Telefonie nicht mehr still.

„Damals kamen alle, die New York Times und sogar das japanische Fernsehen, aber auch das Bundeskriminalamt“, berichtet Jörg Lewin. Nur zwei Tage zuvor hatte er die Ereignisse in New York am Fernsehen live mitverfolgt, sah das zweite Flugzeug in einen der Türme fliegen. „Dass das Mohammed war, konnte ich zu diesem Zeitpunkt ja nicht ahnen.“

Ohne Job und ohne Perspektive

Jörg Lewin geht offen mit diesem Kapitel von Plankontor um. „Ich habe mir anfangs oft die Frage gestellt, ob ich hätte etwas anders machen können. Doch mich trifft keine Schuld.“ Mohammed Atta habe sich wohl erst nach der Zeit in Hamburg und Neuruppin radikalisiert, ohne Job und ohne die Chance, seine Erfahrungen mit der Stadtplanung in seiner Heimat Kairo anzuwenden.

Für Jörg Lewin hat sich seit den Anschlägen viel verändert. Er hat zwar keine Angst, wenn er ins Flugzeug steigt oder auf Großveranstaltungen geht, doch in manchen Ländern macht er keinen Urlaub mehr. Auch den Menschen gegenüber ist der heute 73-Jährige misstrauischer geworden. Und den 11. September 2001 wird er wohl nie vergessen.

