Perleberg

In zahlreichen Bundesländern waren am frühen Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. In der Bundeshauptstadt Berlin und in Teilen Brandenburgs funktionierte weder die Rufnummer der Polizei noch die der Feuerwehr. Auch die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin waren zeitweise von der Störung betroffen. Die zuständige Leitstelle in Potsdam richtete eine Ausweichnummer für Notfälle ein.

Leitstelle Potsdam richtet Ausweichnummer ein

Laut dem Einsatzleiter der Regionalleitstelle Nordwest in Potsdam, Ronny Neupert, sei eine technische Störung bei der Telekom der Grund für den Ausfall am frühen Morgen gewesen. Die Telekom koordiniere und betreibe zentral und deutschlandweit die Notrufleitungen. Der bundesweite Ausfall sei über verschiedene Wege gemeldet worden.

Beispielsweise waren über die Warn-Apps Nina und Katwarn Mitteilungen an die Bevölkerung herausgegeben worden. Über diese Apps wurde auf die Störung hingewiesen, dass Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aktuell nicht unter den bekannten Nummern erreichbar sind.

Betroffene sollten im Notfall die Rufnummer 03391/37010 wählen. Diese Telefonnummer gilt für die Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, das Havelland und Potsdam. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät zudem, im Fall einer Notrufstörung die Dienststellen unter den Direktnummern anzurufen. Das gelte zum Beispiel für Dienststellen der Polizei.

Zwischen 6.30 und 7 Uhr wurden die ersten Entwarnungen für die Prignitz und das Ruppiner Land gemeldet. Der Grund für den massiven Technikausfall sei bislang unklar.

Im Laufe des Vormittags wurde schließlich für etliche Landkreise Entwarnung gegeben. Dennoch kann im Ernstfall die Ausweichnummer gewählt werden.

Die Probleme mit dem Notruf gab es – neben Berlin und Hamburg – auch in weiteren Bundesländern: In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Baden-Württemberg fielen die 110 und 112 teilweise komplett aus.

Von Julia Redepenning