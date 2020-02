Zwölf Tenore rocken die Kulturkirche

Neuruppin

Hoch die Tassen! Mit dem Trinklied aus „La Traviata“ heizen die Herren ein und die Leidenschaft der Damenwelt im voll besetzten Saal der Neuruppiner Kulturkirche an. Kein Wunder: sie sind jung, gutaussehend, bestens bei Stimme und können überdies ziemlich scharf mit den Hüften wackeln.

Zur Galerie Ein Tenor allein ist schon eine Wucht – was soll das erst mit zwölf werden? „The 12 Tenors“ haben ihr Metier drauf, starke Stimmen paaren sich mit Charme und gutem Aussehen. Kein Wunder, dass die Fans in Neuruppin der „Boygroup“ zu Füßen liegen. Auch die Titelliste voller Schmankerln lässt keine Wünsche offen.

Auch Frontmann Alexander Herzog, wenngleich der von Statur und Temperament mehr einem fröhlich-berauschten Falstaff gleicht. Er geht offensiv damit um, gesteht mit feuchten Augen, aus der Stadt der kleinen Würstchen und großen Lebkuchen zu kommen und lässt augenzwinkernd-selbstbewusst den Adonis raushängen – so viel Frohnatur kommt im Saal gut an.

Er ist es auch, der in jahrmarktschreierischer Manier die meisten der launigen Moderationen stemmt – ab und an drängelt er sich auch schon mal in die Refrains seiner Mitsänger – das ist gewollt-gespielt und gehört zur Choreografie des Abends. Die verdrängten „Kontrahenten“ haben nun die Chance, verwirrt-erstaunt-drohend zu gucken und das ein oder andere kleine Scheingefecht zu zelebrieren. Der Saal amüsiert sich darüber köstlich.

Das zwölfte Jahr auf Tour

Das zwölfte Jahr tingeln die „12 Tenors“ mittlerweile schon durch die Lande – für die Jubiläumstour hat sich das englisch-irisch-australisch-polnisch-deutsche Ensemble die Perlen der Perlen aus den Genres gepickt. Die Lieder bleiben – die Sänger wechseln. „Sie sehen, es hat sich einiges verändert“, schnurrt-schmettert-schmalzt Herzog an all jene gewandt, die die Tenöre-Truppe bereits erlebt haben.

„Die alten Tenöre waren abgesungen – wir haben sie entsorgt. Frischfleisch ist gefragt.“ Gelächter im Saal. Womöglich hat jemand den Tenor 2017 schon im RTL-II-Format „Traumfrau gesucht“ gesehen, wo er die erste russische Traumfrau gegen eine neue, bessere tauschen wollte.

Das Publikum ist eifrig am Mitsingen. Quelle: Regine Buddeke

Apropos Traum: Ein solcher ist es auch, den zwölf wirklich wunderbaren Stimmen der Boygroup zu lauschen. Jeder von ihnen kann Solist sein – und jeder darf es auch. Die Setlist lässt keine Wünsche offen: Die Frauenschwärme schmettern sowohl Oper als auch Popsongs, Rockballaden oder Comedian-Harmonist-Schlager, dass es eine Wucht ist.

Kein Wunder, dass die Soprane immer die Tenöre küssen dürfen, wie es in Sängerkreisen heißt. Der ’kleine grüne Kaktus’ wird stimmstark besungen, bei ’Kalinka’ riskieren die Jungs eine mehr als flotte Sohle. Sanft und zärtlich wallt Leonhard Cohens ’Halleluja’ durch den Saal, die Beatles leben in ’Yesterday’ und ’Hey, Jude’ wieder auf. Schmelz und Schimmer bei ’Tears in heaven’, – zu ’That’s amore’ darf gar geschunkelt werden.

Ohrwürmer am laufenden Band

Das ’Nessun dorma’ ist ein Ohrwurm, der den Atem anhalten lässt und bei ’Toreador’ und ’La donna e mobile’ geben die Herren ihrem Opernaffen ordentlich Zucker. Der Saal flippt schier aus, bekommt am Ende den Achim-Menzel-Mitsing-Preis verliehen. Darüber hinaus werben die Sympathieträger um Spenden für die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung, deren Botschafter sie sind. Über 120 000 Euro habe man seit zwei Jahren sammeln können, sagt Alexander Herzog stolz.

Auch nach der Pause prasseln die Ohrwürmer: ’ New York, New York’ darf ebenso wenig fehlen wie die Hits ’Tausend mal berührt’, ’Dein ist mein ganzes Herz’ und ’Über den Wolken’ – einmal mehr singt der Saal beseelt mit, Handytaschenlampen wiegen sich zu ’You raise me up’ – da kommt Festivalfeeling auf.

Festivalstimmung im Saal. Quelle: Regine Buddeke

Queen darf nicht fehlen, irgendwann kommt das letzte Lied. „Oooch“, jammern die Fans – und ja, es gibt auch Zugaben. „Let’s get sexy’, turtelt Herzog und die Herren strippen ein wenig Brust, einer steht gar Kopf und Herzog mimt den sterbenden Schwan. ’Time to say goodbye’: Das Finale eines beglückenden Abends.

Mehr zum Thema: Die Tenöre kommen regelmäßig nach Neuruppin – auch 2016 war die Kirche voll.

Von Regine Buddeke