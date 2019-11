Neuruppin

Riesenschreck für einen 13-Jährigen in Neuruppin: Als er am Freitag gegen 14 Uhr nach Hause kommt, steht die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus an der Otto-Grotewohl-Straße offen.

Unbekannter mit Brecheisen im Flur

Der Junge nimmt an, dass seine Mutter zu Hause ist. Er geht hinein – und trifft auf einen unbekannten Mann mit einem Brecheisen in der Hand. Der Einbrecher geht kommentarlos an dem Schüler vorüber und läuft davon.

Der Einbrecher soll 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte graue Haare und trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke.

Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar

Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, ob aus der Wohnung etwas gestohlen wurde. Kriminaltechniker sicherten Spuren..

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu dem Einbrecher geben kann, wird gebeten, sich unter 03391/35 40 bei der Polizei zu melden.

Von MAZonline