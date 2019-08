Eine große Bekanntheit, selbst über die Grenzen Brandenburgs hinaus, dürfte inzwischen das Neuruppiner Langstreckenschwimmen haben. Bereits zum 19. Mal trafen sich am Samstag mehr als 120 Sportler am Bollwerk, um miteinander um Bestzeiten auf dem See zu wetteifern. Gleichzeitig fand das große Familienfest statt – mit mehr als 1000 Besuchern.