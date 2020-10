Den bisher größten Anstieg an Corona-Fällen in Ostprignitz-Ruppin hat das Gesundheitsamt Neuruppin am Dienstag gemeldet. Die 18 Fälle verteilen sich auf fünf Kommunen. Auffällig ist, dass erstmals wohl auch Mitarbeiter eines Neuruppiner Kreditinstitutes betroffen sind.