Gudrun Wagner, Chefsekretärin in der Bezirksnervenklinik in Neuruppin, ärgerte sich im Sommer 1989 über die vergebliche Suche nach Hausaufgabenheften und verlogene Berichte in der Zeitung. Sie schrieb an das Zentralkomitee der SED in Berlin. Dieses bot einen „Meinungsaustausch“ an – zu diesem kamen mehr als 300 Menschen.