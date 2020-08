Eine 24-stündige Mahnwache haben die Klimaaktivisten für den Braschplatz in Neuruppin angemeldet. Damit soll eine Aktion vor dem Augsburger Rathaus unterstützt werde, wo Aktivisten seit mehr als 30 Tagen für das Einhalten des Pariser Klimaabkommens demonstrieren.

Mahnwache von Fridays for Future in Neuruppin

Neuruppin - Mahnwache von Fridays for Future in Neuruppin

Neuruppin - Mahnwache von Fridays for Future in Neuruppin