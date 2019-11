Schwarze, blaue, gelbe, braune und blaue Tonnen – wer holt’s ab? Die Awu. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Aufgaben, die das Unternehmen stemmt. Was noch alles so anfällt, erfuhren 13 Besucher beim 24. Betriebsausflug von MAZ und REG. Und einen Einblick in die buntgemischte Fahrzeugflotte gab es obendrein.