25 neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin, Inzidenz steigt auf über 140

Neuruppin

In Ostprignitz-Ruppin müssen wie befürchtet ab Montag große Teile des Einzelhandels bis mindestens 11. April wieder schließen – weil der Inzidenzwert im Landkreis seit drei Tagen über der kritischen Marke von 100 liegt. Am Sonnabend meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt 25 neue Fälle und einen Inzidenzwert von 145,7. Am Freitag war der Wert noch mit 117,3 angegeben worden.

Aktuell gibt es in Ostprignitz-Ruppin 349 aktive Fälle. Während die Zahl der Infektionen in Neuruppin von 111 auf 83, in Wittstock von 59 auf 48 und in Rheinsberg von 26 auf 18 gesunken ist, hat sie sich in den anderen sieben Gemeinden kaum geändert. In Kyritz sind derzeit 63 Corona-Fälle bekannt, in der Gemeinde Fehrbellin 57, im Amt Neuststadt 26, in den Gemeinden Heiligengrabe und Wusterhausen jeweils 17 sowie in den Ämtern Lindow und Temnitz jeweils zehn.

Die wenigsten Corona-Fälle gibt es derzeit in der Uckermark

Das Landesgesundheitsamt gab den Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin am Sonnabend mit 141,6 an, damit lag die Region im oberen Mittelfeld. Die geringsten Werte hatten die Uckermark (63,1) sowie die Städte Brandenburg an der Havel (92,8) und Potsdam (93,7), die höchsten Werte Elbe-Elster (266,1), Oberspreewald-Lausitz (211,2) und das Havelland (173,6).

Allerdings sind in diesen Daten noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Samstagmittag gemeldet haben. Das geschieht meist erst mit der Veröffentlichung am Folgetag.

Impfbus in Gildenhall und Wusterhausen

Indes war am Freitag und Sonnabend der Neuruppiner Impfbus wieder im Einsatz. Am Freitag wurden etwa 300 Senioren über 80 Jahre im Neuruppiner Ortsteil Gildenhall geimpft, am Sonnabend etwa 300 Senioren über 80 Jahre in Wusterhausen.

Am Montag, 29. März, werden beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) zehn Bundeswehrsoldaten erwartet, die bei den kostenlosen Schnelltests in Neuruppin und Kyritz helfen werden. Am Montag erhalten sie laut Ronny Sattelmair, Geschäftsführer des DRK in Neuruppin, ihre Einweisung, danach soll es möglichst schnell mit den Tests losgehen können.

Derzeit helfen bereits 44 Bundeswehrsoldaten in Ostprignitz-Ruppin. Zehn unterstützen das Gesundheitsamt bei der Kontaktermittlung von Infizierten, die anderen helfen im Kyritzer Impfzentrum sowie bei den Einsätzen des Impfbusses.

Von Andreas Vogel