Neuruppin

Eine 26-jährige Frau belästigte am Donnerstagnachmittag Patienten auf dem Gelände des Krankenhauses in Neuruppin. Hinzugerufene Polizisten sprachen ihr einem Platzverweis aus, dem sie aber nicht nachkam. Daraufhin wendeten die Beamten „einfache körperliche Gewalt“ an. Dabei biss die 26-Jährige eine Polizeibeamtin und trat nach ihr, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen die Frau dann in Gewahrsam.

Einen Atemalkoholtest lehnte sie ab. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auf. Am Abend wurde die 26-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Von MAZonline