Neuruppin

Es fiel Thomas F. (Name geändert) sichtlich schwer, über das zu sprechen, was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Trotzdem gab er unumwunden zu, dass die Anklage der Wahrheit entspricht. Nämlich dass er zwischen 2013 und 2017 in seiner Wohnung kinderpornografische Dateien gespeichert und diese an Gleichgesinnte und an ein minderjähriges Mädchen geschickt hat.

Bewährungsstrafe für nicht vorbestraften 29-Jährigen

Am Dienstag verurteilte das Neuruppiner Amtsgericht den 29-jährigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die es zur Bewährung aussetzte.

Es begann im Mai 2013, als der damals 21-jährige Thomas F. erstmals auf entsprechende Seiten im Internet geriet. Er wurde weitergeleitet und anstatt aufzuhören, klickte er weiter. „Ich denke, ich habe Interesse daran gehabt“, sagte der gebürtige Neuruppiner. Er nahm Kontakt zu anderen auf. Ein reger Austausch entstand.

Unvermutet stand die Polizei vor der Tür

Ein Warnschuss war für ihn der 11. April 2017. Da stand die Polizei vor seiner Tür und wollte seine Wohnung durchsuchen. „Ich war geschockt. Mir wurde erst da bewusst, was ich gemacht habe.“ Er habe die Beamten ihren Job machen lassen und noch vor Ort Angaben gemacht.

Auch bei der polizeilichen Vernehmung eine Woche später machte er reinen Tisch. Dort wurde er zu einer Minderjährigen befragt, die er über eine App kennengelernt hatte. Dass sie erst 13 Jahre alt war, habe er im Verlauf ihres Kontakts erfahren. Der beschränkte sich zunächst auf Hin- und Herschreiben. „Wenn es beim Schreiben geblieben wäre, säßen Sie nicht hier“, meinte die Vorsitzende Richterin.

Intimfotos mit einer 13-Jährigen ausgetauscht

Irgendwann tauschten die beiden ihre Handynummern aus, schickten sich erst ganz normale Bilder über Whatsapp. Dann tauschten sie Intimfotos aus.

„Was hat Sie bewogen, mit einem Kind solche Fotos auszutauschen?“, fragte die Richterin. Er habe das erst gar nicht gewollt. Sie habe zuerst Bilder geschickt, er habe sich dann revanchiert.

Wie sein Verteidiger sagte, habe sein Mandant damals in einer Blase gelebt, habe sich eine Beziehung zu dem Mädchen vorgestellt und sei fern ab der Realität gewesen. Er selbst sagte dazu, dass er Gefühle ihr gegenüber entwickelt habe – weniger aber dem Kind, sondern der Person gegenüber.

Angeklagter hat sich Hilfe gesucht

Seit der Durchsuchung im Jahr 2017 ist der Angeklagte nicht mehr auffällig geworden. Das sprach für ihn, ebenso, dass er sich bisher nichts hat zu Schulden kommen lassen. Ein weiterer Pluspunkt war sein umfassendes Geständnis, das die Anklage bestätigte, jedoch nichts über das Warum sagte.

„Dass jemand freiwillig sagt, darauf stehe ich, das wird man in solchen Fällen nicht erleben“, sagte der Staatsanwalt. Genauso wenig wahrscheinlich sei es, dass jemand so etwas aus Langeweile oder Neugier über eine so lange Zeit mache.

Der Mann bemühte sich um Hilfe

Nachdem er erwischt wurde, hat sich der Angeklagte bemüht, Hilfe zu finden und ist wild entschlossen, eine Therapie zu machen. Diese Neigung ist nicht heil-, aber behandelbar, sagte der Staatsanwalt.

Man könne lernen, damit umzugehen, meinte auch der Verteidiger. Schwierig sei es, einen geeigneten Therapeuten zu finden. Denn man stoße teilweise auf Ablehnung, wenn man sage, worum es gehe. Das war die Erfahrung des Angeklagten, die Staatsanwalt und Verteidiger aus ihrer beruflichen Praxis auch kannten.

„Es ist wichtiger, vorbeugend etwas zu tun, als die Strafe zu erhöhen. Das ist zwar öffentlichkeitswirksam, aber nicht hilfreich“, so der Verteidiger. Mehr auf Therapie als auf Abschreckung zu setzen, sei Aufgabe der Politik, meinte die Vorsitzende Richterin.

Lange Verfahrensdauer kam Angeklagtem zugute

Dem Angeklagten kam die lange Verfahrensdauer zugute, die er nicht zu verantworten hat, sondern die mit der Auswertung zusammenhängt, wie ein Polizeibeamter sagte. Er hat das Handy des Angeklagten ausgewertet und sich auf die Chatverläufe konzentriert.

Der Computer dagegen werde, so erklärte er die aus seiner Sicht unbefriedigende Vorgehensweise, eingeschickt und vom Landeskriminalamt extern ausgelesen. Würde er heutigen Tages etwas zur Auswertung dorthin schicken, hätte er das Ergebnis erst 2023/24, sagte der Beamte.

Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig.

Von Dagmar Simons