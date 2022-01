Neuruppin

Das 2G-Loch in der Kasse ist groß. Seitdem er nur noch genesene und geimpfte Gäste bewirten darf, sei der Umsatz um etwa 40 Prozent zurückgegangen, erzählt Max Golde. Der Chef des „Alten Kasino“ am Neuruppiner Bollwerk befürchtet, dass es nach der Einführung von 2G plus aber noch schlimmer kommen wird. Mit Einbrüchen von bis zu 60 Prozent rechnet Golde, wenn die Regeln wie vorgesehen weiter verschärft werden. „Vielleicht wird der Betrieb sogar stillstehen, weil sich das Geschäft mit nur wenigen Gästen nicht mehr lohnt.“

Das Land Brandenburg plant, dass vermutlich ab 20. Januar Genesene oder zweimal Geimpfte vor dem Gaststättenbesuch zusätzlich auch noch einen tagesaktuellen, negativen Coronatest vorlegen müssen. Nur die geboosterten Gäste benötigen dann keinen Testnachweis.

Neuruppiner Banoi-Restaurant: viele Gäste bereits geboostert

Die Inhaberin des Restaurants „Banoi“ am Rheinsberger Tor in Neuruppin glaubt, dass ihr das absolute Schreckensszenario der Schließung erspart bleibt. „Viele meiner Gäste erzählen jetzt schon, dass sie geboostert sind“, sagt Minh Thao Finger. Diese dürften auch nach der Regel-Verschärfung weiter ohne Coronatest kommen. Sie hofft deshalb, dass der Einbruch bei den Gästezahlen durch 2G plus nicht ganz so dramatisch ausfällt.

Doch auch bei ihr ist der Umsatz nach der Einführung von 2G im Restaurant um 30 Prozent eingebrochen. Ihr „Banoi Café“ an der Klosterkirche musste Minh Thao Finger ganz schließen. Es kamen zu wenige Gäste, um die Kosten für Strom, Wasser und Personal zu decken.

Rheinsberger „Seehof“: Schließung um jeden Preis vermeiden

Einen solchen Ausfall durch 2G musste Kathrin Pfeiffer im „Seehof Rheinsberg“ nicht wuppen. Zum Ende des Jahres sei das Geschäft zwar durchwachsen gewesen: Die meisten Weihnachtsfeiern wurden abgesagt, das À-la-carte-Klientel sei aber weiterhin gekommen. Kathrin Pfeiffer hofft, dass das so bleibt: Schließlich gebe es in Rheinsberg im Winter nicht so viele Alternativen. So sind das Restaurant „Zum Alten Fritz“ oder der „Laternenhof“ geschlossen.

Sie fürchtet dennoch die Verschärfung der Einlassregeln. Auch, weil es in Rheinsberg nur wenige Testmöglichkeiten gibt. Sie selbst will aber – genauso wie die Banoi-Chefin – nicht unbedingt eine eigene Teststelle aufbauen. Die Schließung ihres Restaurants möchte sie aber auf jeden Fall vermeiden: „Wir wollen unsere Leute nicht in Kurzarbeit schicken, das ist ein herber finanzieller Einbruch für sie.“

Neuruppiner „Altes Kasino“: Gastronomen als Prügelknaben

Max Golde hingegen will einen Test vor Ort als Service anbieten. Er sieht ihn auch als gute Möglichkeit, die Pandemie in den Griff zu bekommen – weiß aber nicht, ob eine weitere Einschränkung nicht doch viele Kunden abschreckt.

Max Golde vom Restaurant „Altes Kasino“ in Neuruppin ist hin und hergerissen. Er findet es wichtig, die Coronkrise in den Griff zu kriegen, und befolgt alle Regeln. Als einem Unternehmer falle es ihm dennoch schwer, Gäste wegen der Corona-Regeln abzuweisen, sagt er. Quelle: Henry Mundt

Auch dem Ansinnen der Politiker, die Menschen durch die geplante Verschärfung zur Auffrischungsimpfung zu bewegen, steht er gespalten gegenüber. Er selbst sei zwar geboostert und sehe es ein, dass ein wenig Druck aufgebaut werden muss, um Corona den Garaus zu machen. „Dass wir als Gastronomen aber zum Spielball der Politik und zum Prügelknaben gemacht werden, weil nicht alle mit den Bestimmungen einverstanden ist, das ist nicht in Ordnung.“

Von Celina Aniol