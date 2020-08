Neuruppin

Spät kam die Einsicht – doch sie kam. Eine 30-Jährige gab am Dienstag zu, zwei damals 15- und 16-jährigen Jugendlichen Amphetamin überlassen zu haben. Das hatte sie am ersten Verhandlungstag noch bestritten.

Bewährung für bisher nicht vorbestrafte Angeklagte

Das Neuruppiner Amtsgericht verurteilte die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, weil sie als eine Person von über 21 Jahren Betäubungsmittel unerlaubt an Minderjährige abgegeben hat. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Es war ein Prozess, in dem von Beginn an der Wurm drin war. Am ersten Verhandlungstag kamen die Zeugen nicht, am zweiten erschien die Angeklagte nicht. Am nunmehr dritten Prozesstag hatte der Staatsanwalt eine Autopanne und die Verhandlung begann mit Verspätung.

„Es war ein zähes Ringen, um zu einer Entscheidung zu kommen“, sagte die Vorsitzende Richterin. Die letztendlich aber gefällt werden konnte nach dem Geständnis der Angeklagten und den Zeugenaussagen.

Jugendliche hatten bereits Drogenerfahrung

Demnach hatte die 30-Jährige in ihrer Wohnung in Neuruppin in dem fraglichen Zeitraum von November 2017 bis April 2018 häufig Besuch von zwei Jugendlichen, die sich aus einer Wohngruppe in Fehrbellin kannten.

„Wir waren ein- bis zweimal die Woche bei ihr. Meist haben wir dann auch konsumiert“, sagte ein heute 19-Jähriger vor Gericht – die Drogen nahmen die Minderjährigen in Anwesenheit der Angeklagten und der Mutter seines Freundes. Diese wurde in der vergangenen Woche dafür verurteilt. Er wie auch sein Freund hatten schon zuvor Erfahrung mit „Gras, Peppen und Teilen“.

Jugendlicher nahm Angeklagte in Schutz

Die Angeklagte und die Mutter des Freundes hätten sich Sorgen wegen des Drogenkonsums gemacht, aber nichts dagegen unternommen, wie der 19-Jährige sagte.

Aber er nahm die Angeklagte auch in Schutz: „Es war nicht ihre Schuld, wir wollten es.“ Ob sie gewusst hätte, wie alt die Jungen waren, wollte die Richterin wissen. Sie habe sich nicht groß Gedanken gemacht. „Das hätte ich besser machen sollen“, sah die Angeklagte nun ein.

Weit von sich wies sie den Vorwurf, den Jungen auch mal Ecstasy gegeben zu haben. Das könne sie ausschließen, weil die Droge ein höheres Suchtpotential als Amphetamin habe und schon bei letzteren habe sie Gewissensbisse gehabt, sagte die Angeklagte.

Gericht und Staatsanwalt gingen jedoch davon aus, dass sie den beiden Minderjährigen, wie der Zeuge ausgesagt hatte, mindestens einmal Ecstasy überlassen hat.

Günstige Sozialprognose

Für die Angeklagte sprach, dass sie bisher nicht vorbestraft ist, sie die Jugendlichen nicht an Drogen herangeführt hat und es sich um geringe Mengen handelte. Deshalb ging das Gericht von minder schweren Fällen aus.

Es machte aber auch deutlich, dass eine Freiheitsstrafe in diesem Fall unabdingbar ist. Denn: Die Abgabe von Drogen an Minderjährige ist und bleibt ein Verbrechen – aus gutem Grund, wie der Staatsanwalt sagte.

Er sprach sich wegen der günstigen Sozialprognose für eine Bewährung aus. Das sah das Gericht genauso. Die Angeklagte war bisher straffrei und wird auch künftig straffrei bleiben, wenn sie sich weiterhin so verhält, wie bislang. Sie hat eine feste Arbeit, nimmt nur noch sehr selten Drogen.

Das Gericht setzte die Bewährung auf drei Jahre fest. Für diese Zeit wird der Frau ein Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Das solle sie nicht als Bevormundung empfinden, sondern als Hilfe ansehen, meinte der Staatsanwalt.

Außerdem verpflichtete das Gericht die 30-Jährige, monatlich an einer Suchtberatung teilzunehmen. Außerdem muss sie 250 Euro in zehn Raten an die Stiftung Berliner Herz zahlen. Das, so die Richterin, solle sie jeden Monat daran erinnern, dass und wofür sie verurteilt wurde. Einen „Erinnerungsposten“, nannte es die Richterin.

