Am 3. Oktober 1990 werden in Neuruppin bei einem Straßenfest Elektrogeräte, Turnschuhe und Obst verkauft. Ausgelassen scheint das Fest zum Tag der Deutschen Einheit nicht zu sein, wie ein an diesem Tag gedrehter Film verrät. Eine Zeit voller Umbrüche. Am Abend zuvor hatten Unbekannte die Büste von Karl Marx auf dem Neuruppiner Schulplatz gestürzt.

Wie erlebten die Neuruppiner die Wende? Und welche Auswirkungen hatte die Wiedervereinigung auf ihren Alltag? Das zeigt die Ausstellung „ Neuruppin 1990 – 2020. 30 Jahre deutsche Einheit“ ab dem kommenden Wochenende. Bis zum 4. Januar können Besucher auf den großen Umbruch zurückblicken.

Straßennamen der Vergangenheit. Quelle: Frauke Herweg

Herzstück der Ausstellung sind zehn Zeitzeugen-Interviews, für die Kuratorin Sophie Buchholz ganz unterschiedliche Menschen vor die Kamera gebeten hat. Eine ehemalige Beschäftige der Elektrophysikalischen Werke erzählt, wie sie nach der Abwicklung ihres Betriebs sich viele Jahre mit Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarkts über Wasser hielt. Baudezernent Arne Krohn und der Grünen-Kreistagsabgeordnete Wolfgang Freese erinnern sich an die Proteste gegen das Bombodrom. Und Gabriele Lettow berichtet, wie sie das Neuruppiner Uphus saniert und aufgebaut hat. „Wir wollen eine möglichst breite Vielfalt von Perspektiven bieten“, sagt Museumsleiterin Maja Peers-Oeljeschläger.

Doch auch wenn ganz verschiedene Neuruppiner zu Wort kommen – „man kann nur einen kleinen Einblick zeigen“, so Peers-Oeljeschläger. Die Ausstellung soll Einstieg in ein Gespräch sein. „Wir wollen ganz explizit auch diejenigen ansprechen, die die Wende nicht miterlebt haben“, sagt Peers-Oeljeschläger. Das Museum wirbt deshalb insbesondere auch an Schulen für einen Besuch.

Auch damit beschäftigt sich die Ausstellung: rechte Gewalt in den Nachwendejahren und das Engagement dagegen. Quelle: Frauke Herweg

Sieben Schüler der Evangelischen Schule haben in den vergangenen Monaten an der Ausstellung mitgearbeitet. Sie beschäftigten sich unter anderem mit den Protesten gegen den im April 1991 geschlossenen Flugplatz. Große, schwarze Holzskulpturen stellen die Protestierenden von damals nach. Ein anderes Projekt vergleicht Stadtansichten aus der Wendezeit mit Bildern von heute.

„Die große Erzählung kennt man“, sagt Peers-Oeljeschläger. In seiner neuen Ausstellung hat sich das Museum deshalb für eine strikt lokale Perspektive entschieden. Fotos und Ausstellungsobjekte erinnern an die rechte Gewalt in den Nachwendejahren, die Frauenbewegung und den Aufbau des Frauenhauses, aber auch die Abwicklung vieler Betriebe. „Ich habe bei der Recherche einige Neuruppiner auf den Fotos wiedererkannt“, sagt Peers-Oeljeschläger. Der Neuruppiner Fotograf Eckhard Handke hat für die Ausstellung sein Archiv geöffnet und viele Fotos angeboten.

Wie blicken Neuruppiner auf die Wende?

Doch wie bewerten die Neuruppiner die Wende heute? Und wie würden sie sich selbst bezeichnen – als Ostdeutsche, Brandenburger, Europäer oder einfach nur Mensch? Das würden die Ausstellungsmacherinnen auf großen Tafeln gerne von den Besuchern selbst erfahren. Wer möchte, kann angeben, wie er sich verortet oder selbst eigene Wendeerinnerungen aufschreiben. Kuratorin Sophie Buchholz wagt keine Prognose auf das Ergebnis der Umfrage. „Das ist ja gerade das Spannende.“

Das Museum Neuruppin hatte eine Ausstellung zu Mauerfall und Wende eigentlich schon im vergangenen Jahr zeigen wollen. Doch die große Fontaneschau ließ keinen Platz dafür. In diesem Jahr erschwerte der Corona-Lockdown die Arbeiten an der Ausstellung. „Die Ausstellung wäre eine andere, wenn wir den Lockdown nicht gehabt hätten“, sagt Peers-Oeljeschläger. Gleichwohl ist es gelungen, die Zeitzeugen-Gespräche zu führen. Sie sollen nach dem Ende der Sonderschau auch in der Dauerausstellung zu hören sein.

Corona-Regeln bestimmen auch die Vernissage am kommenden Sonnabend. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung und einer Anmeldebestätigung möglich – wegen der Corona-Auflagen sind jeweils nur zehn Besucher im Ausstellungssaal erlaubt. Wer die Ausstellung spontan besuchen möchte, ist ab kommenden Sonntag herzlich willkommen.

„ Neuruppin 1990 –2020. 30 Jahre deutsche Einheit“ ist bis bis zum 4. Januar im Museum Neuruppin zu sehen. Das Museum ist mittwochs bis montags sowie an Feiertagen zwischen 11 und 16 Uhr geöffnet.

Von Frauke Herweg