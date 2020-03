300 Neuruppiner treiben Sport bis in die Nacht

Neuruppin

Ganz im Zeichen des Sports und der Gesundheit trafen sich am Freitagabend Sportbegeisterte, Interessierte und Neugierige zu einer weiteren Auflage der langen Nacht im Sportcenter Neuruppin. Geboten wurde wieder alles, was das Sportlerherz begehrt. Für einen Eintrittspreis von 14,90 Euro durften sich die Besucher nicht nur an allen Sportgeräten ausprobieren, sondern auch die fachliche Beratung der Trainer in Anspruch nehmen.

Wie der Leiter des Fitnessstudios, Jörn Schleichardt , berichtete, gab es neben der Möglichkeit, die Kraftmaschinen in der oberen Etage zu nutzen, sondern auch noch jede Menge Angebote, sich mit Spinning, Jumping, Tabata und weiteren schweißtreibenden Aktivitäten in Form zu bringen. Neu in diesem Jahr unter anderem der Tae-Bo-Kurs von Jeannine Hartmann, einer Mischung aus Kampfsportelementen und Aerobic.

Spinning mit Ricardo Pohl. Quelle: Peter Lenz

Nach dem erfolgreichen Neustart der langen Nacht im Jahr 2018 waren die 300 Plätze bereits mehrere Tage vor dem Start ausverkauft. Unter den Gästen waren auch die 15 Frauen der Sportgruppe Rägelin, die für sich die lange Nacht auch gleich mit ihrer Frauentagsfeier und einer zünftigen Kegelpartie verbunden haben.

„Wir sind schon öfter hier gewesen und ich freue mich, dass alle heute auch die Zeit gefunden haben, unseren Frauentag einmal so zu feiern“ sagt die Rägeliner Ortsvorsteherin Gabriela Wäbersky und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Wir haben heute sogar unsere alten Plastikblume aus DDR-Zeiten angesteckt.

Familienausflug zur Premiere

Zum allerersten Mal im Sportcenter war Maria Wölke mit ihrem Partner Kai Aulenbach und Sohn Leon. Ein Freund habe ihnen von der Veranstaltung erzählt und so seien sie „einfach neugierig geworden, was hier so abgeht“, sagt Maria und stellt auch gleich ihr komplettes Programm für den Abend vor: „Als erstes geht’s zum Tae-Bo-Kurs, dann werden wir uns das reichliche Buffett schmecken lassen und anschließend Badminton und Sauna.“ Besonders gefiel Maria Wölke, dass die Anzahl der Plätze begrenzt und dadurch alles „noch überschaubar und nicht überfüllt“ sei.

Studioleiter Jörn Schleichardt. Quelle: Peter Lenz

Wie Maria Wölke ging es wohl vielen an diesem sportlichen Abend. Einige der Gäste nutzten bereits im Vorfeld die Möglichkeiten, sich für das Bowling oder Tennis und weitere sportliche Aktivitäten anzumelden und sich die entsprechenden Bahnen und Plätze zu sichern. Alles war im Preis inbegriffen. Unter den Gästen waren viele Sportler, die auch außerhalb der langen Nacht im Sportcenter trainieren.

So kam Mannschaftsführer Eugen Wiskow gleich mit seiner gesamten Mannschaft vom Neuruppiner Tennisclub. „Wir sind auch sonst hier zum Trainieren, aber heute wollen wir feiern, unseren Spaß haben und natürlich auch lecker essen“, sagt er. „Für uns ist das heute gleichzeitig der Start in die neue Saison“. Die Diskoklänge von DJ Thomas Wolff aus Lindow passten dazu gut.

Von Peter Lenz